Odstop bo imel širše, tudi mednarodne posledice

tožilca FOTO: Suzana Kos

Na odstop pravosodne ministricein vladno odločitev, da prekine postopek izbire evropskih delegiranih tožilcev, se je odzval tudi nekdanji minister za pravosodjeNajprej glede vladnega sklepa. »Tak pravni zmazek lahko tožilca brez težav izpodbijata,« ocenjuje.Če bo vsaj eden od njiju sprožil upravi spor, imata vsaj 95 odstotkov možnosti, da uspeta, je prepričan.Sam odstop pravosodne ministrice pa je večja zadeva, kot se morda zdi na prvi pogled, tudi zaradi tega, ker se je Bruselj glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev že precej angažiral. »Gre namreč za jasen signal, da je pri nas nekaj zelo narobe s pravno državo, pravosodni minister je namreč branitelj ustavnosti in zakonitosti in ta zadeva bo imela zelo negativen učinek v mednarodnem okolju z vidika ugleda Slovenije,« ocenjuje.Poudarja, da gre za nastavek neke politike, ki nima zveze z EU, za krčevito oklepanje oblasti, za teptanje temeljnih ustavnih načel in zadnji stadij pred koncem tretje vladePo Zalarjevem mnenju se je prvak SMC in podpredsednik vladev dogovoru s premierom očitno dogovoril, da se bo znebil pravosodne ministrice, tudi za ceno sramotenja Slovenije v EU. »V normalnih okoliščinah pa bi morala SMC vlado zapustiti,« še poudarja nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.