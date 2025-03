Ali predlog novega zakona ogroža obstoj zasebnih vrtcev?

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo predlog sprememb zakona o vrtcih, podajanje pripomb pa se z današnjim dnem zaključuje. Združenje zasebnih vrtcev Slovenije ostro nasprotuje predlaganim spremembam. Menijo, da bi te resno ogrozile obstoj zasebnih vrtcev in pravico staršev do izbire predšolske vzgoje za svoje otroke. Kritični so predvsem do omejevanja podeljevanja koncesij, ukinjanja financiranja zasebnih vrtcev ter določb, ki bi dodatno obremenile že tako preobremenjene vzgojitelje.

Ena izmed najbolj spornih določb je predvideno omejevanje podeljevanja koncesij zasebnim vrtcem v primerih, ko se v občini zmanjšuje število otrok, kar vodi v manjše število oddelkov v javnih vrtcih. Združenje opozarja, da takšen ukrep občinam odvzema avtonomijo in jim preprečuje, da bi po lastni presoji podeljevale koncesije tudi tam, kjer bi bil zasebni vrtec potreben. »Takšni primeri že obstajajo, zdaj pa bi jih z novim zakonom popolnoma onemogočili,« poudarjajo v združenju in dodajajo, da za ta ukrep ni podanih zadostnih utemeljitev.

Kritični so do ukinitve financiranja zasebnih vrtcev, saj to pomeni, da si jih številni starši ne bodo več mogli privoščiti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zasebni vrtci so kritični tudi do tega, da jim še vedno ni omogočeno izvajanje krajših programov za otroke od petega leta dalje, kljub temu da imajo za to ustrezne prostorske in kadrovske pogoje. Ministrstvo pozivajo, naj spremeni 3. člen predloga in zasebnim vrtcem omogoči enake pogoje kot javnim.

Nasprotujejo povišanemu normativu

Prav tako nasprotujejo povišanemu normativu (+2), ki je bil uveden kot začasna rešitev zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih, a zdaj, kljub izboljšanju razmer, še vedno velja. »Normativ je bil uveden zaradi prostorske stiske, danes pa ta ni več tolikšen problem. Kakovostno delo v skupinah je vse težje, otroci imajo vedno več individualnih potreb, kadri pa zaradi preobremenjenosti zapuščajo poklic,« opozarjajo v združenju.

Najostreje pa nasprotujejo popolni ukinitvi financiranja zasebnih vrtcev, kot je bilo določeno v 34. členu obstoječega zakona. Po novem bi zasebne vrtce lahko financirale le občine preko koncesij, kar bi pomenilo, da se novi zasebni vrtci ne bi več ustanavljali. »To pomeni grob poseg v pravico staršev do izbire vrtca za svoje otroke. Financiranje bi moralo biti enako za vse otroke, saj ustava določa, da so pred zakonom enaki,« poudarjajo v združenju in zahtevajo, da se financiranje zasebnih vrtcev ohrani in celo zviša na sto odstotkov javne cene.

Združenje zasebnih vrtcev opozarja, da spremembe zakona ogrožajo obstoj zasebnih vrtcev in omejujejo pravico staršev do izbire. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Strošek občine na otroka v zasebnem vrtcu bistveno nižji V združenju zasebnih vrtcev so pripravili tudi analizo, ki ugotavlja, da Mestna občina Ljubljana (MOL) največji delež sredstev za predšolsko vzgojo namenja javnim vrtcem (89,9 odstotka celotnih stroškov brez investicij). Zasebni vrtci prejmejo precej manjši delež (2,8 odstotka), prav tako MOL financira dodatne popuste za ljubljanske otroke v javnih vrtcih in otroke, ki obiskujejo vrtce zunaj MOL. Ključna ugotovitev je, da je strošek občine na otroka v zasebnem vrtcu bistveno nižji (2.704,27 evra na leto) kot v javnem vrtcu (5.175,07 evra na leto), kar pomeni, da občina za otroka v zasebnem vrtcu plača le 46 odstotkov tistega, kar bi sicer plačala za otroka v javnem vrtcu.

V združenju opozarjajo tudi na nejasnosti pri prehodnem financiranju zasebnih vrtcev. Predlog predvideva, da bi financiranje zasebnih vrtcev temeljilo na pogodbah, ki jih imajo z občinami na dan uveljavitve zakona. To bi po njihovem mnenju privedlo do številnih zapletov, saj se število otrok v vrtcih vsako leto spreminja, pogodbe pa so časovno omejene. »Takšna ureditev je v praksi neizvedljiva in bi povzročila veliko negotovosti za starše in vrtce,« opozarjajo.

Združenje zasebnih vrtcev opozarja, da zasebni vrtci v Sloveniji predstavljajo le pet odstotkov vseh vrtcev, kar je precej pod evropskim povprečjem, in ne ogrožajo javne mreže. Kljub temu se s predlaganimi spremembami otežuje njihovo delovanje, kar bi s časom vodilo v njihovo postopno ukinitev.

Predlagajo, da se namesto tega financiranje otrok v zasebnih vrtcih izenači s financiranjem otrok v javnih vrtcih in da se ohranijo možnosti izbire za starše. »Ne smemo gledati na predšolsko vzgojo zgolj skozi ekonomsko prizmo. Na prvem mestu morata biti otrok in njegova največja korist,« pravijo v združenju.