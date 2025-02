Država prelaga nove stroške v vrtcih na občine in starše

Skupnost občin Slovenije (SOS) opozarja, da je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje občinam brez predhodnega dogovora naložilo dodatne finančne obveznosti pri izvajanju predšolske vzgoje. SOS zato poziva ministrstvo, naj zaposlitve svetovalnih delavcev krije državni proračun.

Sprejeti pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je določil, da se z 1. septembrom lani normativ za svetovalne delavce v vrtcih spremeni - iz enega delavca na 30 oddelkov na enega delavca na 20 oddelkov, kar pomeni dodatno zaposlovanje.

Ministrstvo je na pogovorih s predstavniki reprezentativnih skupnosti občin v predpreteklem letu zagotovilo, da bo pravne podlage za spremenjeni normativ in njegovo financiranje sprejelo skozi prenovo zakona o vrtcih ter da bo financiranje teh dodatnih zaposlitev prevzela država. Vendar pa tega država ni uresničila, nasprotno, praktično čez noč je sprejela pravilnik, ki breme financiranja znižanega normativa nepričakovano in v nasprotju z dogovorom nalaga na pleča občinskih proračunov.

Da se občinam nalagajo dodatne finančne obveznosti s podzakonskim predpisom, brez ustrezne zakonske podlage v zakonu o vrtcih, po mnenju SOS ni sprejemljiv in ustrezen način. Ne gre namreč zgolj za dodatno obremenitev občinskih proračunov, pomembno je upoštevati tudi vpliv takšne spremembe normativa na ceno vrtca, ki jo plačujejo starši.

V SOS opozarjajo, da bi lahko nove zaposlitve privedle do dodatnega zvišanja polne cene vrtca, kar bi še povečalo finančno breme za starše, že tako soočene s pričakovanim dvigom cen zaradi rasti plač zaposlenih v vrtcih.

V SOS so se odzvali tudi na kritike sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), označili so jih za žaljive. »Tisti, ki najglasneje kritizirajo delo občin, se morajo zavedati, da ni vprašanje le zagotavljanje financiranja dodatnih zaposlitev, temveč tudi pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra,« pravijo v SOS.

V številnih vrtčevskih okoljih svetovalne in strokovne delavce že zdaj nadomeščajo z manj ustrezno izobraženimi kadri, saj primanjkljaj delavcev s primerno strokovno izobrazbo na trgu dela postaja čedalje bolj pereč. »To je ena izmed ključnih težav, ki pa je področni sindikat v svojih kritikah o nespoštovanju normativa s strani občin ne upošteva,« še dodajajo v SOS.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je namreč v četrtek z Društvom šolskih svetovalnih delavcev ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja opozoril, da občine ne spoštujejo omenjenega normativa za svetovalne delavce v vrtcih. Logaja so pozvali, naj nemudoma izvede nadzor nad delovanjem občin in zagotovi dosledno spoštovanje veljavnih predpisov.