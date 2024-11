Ana Roš: Hiša Franko je v eliti svetovne kulinarike

Ana Roš Stojan, chefinja Hiše Franko, je prejela nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu po mnenju strokovnjakov na podelitvi Best Chef Awards 2024 v Dubaju, kjer je navdušila strokovne ocenjevalce in prejela najvišje možno priznanje. Poleg Roš Stojanove sta bila nagrajena še dva slovenska chefa, David Žefran in Luka Košir, ki sta prejela priznanje v obliki dveh oziroma enega noža za svoje kulinarične dosežke.

Uradno najboljša kuharska mojstrica na svetu je za Delo.si povedala: »Nagrada voted by professionals pomeni ogromno. Pomeni, da delamo dobro in v pravo smer. Pa tudi, da smo trendsetterji, da postavljamo smernice v svetovni gastronomiji. Zdi se mi, da ima to veliko težo za Slovenijo, saj jo umešča na svetovni gastronomski zemljevid. Nagrada je bila nepričakovana in moram o njej še malce razmisliti, da bom lahko svoje občutke ubesedila z besedami, ki si jih takšen dosežek zasluži. Poleg nagrade voted by professionals sem ponosna tudi na priznanje treh nožev. Ko vidim vse kuharske superzvezdnike, ki so prejeli isto priznanje, vidim, da je Hiša Franko v eliti svetovne kulinarike, in po včerajšnjem večeru res nihče več ne dvomi o tem. S svojimi ekipami bomo še naprej delali v tej smeri, čutim pa, da smo sposobni narediti še veliko več in takšne nagrade so motivacija za prihodnost za vse nas.«