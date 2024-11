Ani Roš Stojan nagrada za najboljšo kuharsko mojstrico po mnenju strokovnjakov

V Dubaju so včeraj zvečer podelili nagrade za najboljše kuharske mojstre na svetu. Podelitev nagrad Best Chef Awards 2024, ki je letos potekala v osmi izvedbi, je bila največja doslej – prvič je potekala v Dubaju, v Atlantis the Palm, gostila pa je kar 550 vrhunskih chefov iz 61 držav, piše spletni portal The National.

Poleg naslova najboljšega chefa na svetu, ki je postal 33-letni Rasmus Munk z restavracijo Alchemist v danski prestolnici København, drugi najboljši je Albert Adria z Enigmo v Barceloni, tretji pa Eric Vildgaard z restavracijo Jordnær v Gentofte, so podelili tudi nekaj drugih posebnih nagrad.

V kategoriji najboljših kuharjev po mnenju oz. glasovanju strokovnjakov je nagrado prejela slovenska kuharska mojstrica Ana Roš Stojan s svojo restavracijo Hiša Franko, ki ima kar tri Michelinove zvezdice.

Nagrado sta poleg Roš Stojanove prejela še dva slovenska kuharska mojstra. Skupina Best Chef Awards je namreč v Dubaju predstavila sistem večstopenjskega prepoznavanja nožev. Ta ocenjuje kuharje na podlagi učinka in spretnosti v treh kategorijah. Na vrhu je tri nože prejelo 97 kuharjev za »kulinarično mojstrstvo«, dva noža je prejelo 177 kuharjev za predstavljanje »vrhunsko strokovno znanje«, kategorija enega noža pa je podelila priznanje 276 kuharjem za »izjemne prispevke na tem področju«.

David Žefran, chef restavracije Milka z dvema Michelinovima zvezdicama, ki leži ob jezeru Jasna v Kranjski Gori, je bil nagrajen z »dvema nožema«, Luka Košir, lastnik in chef restavracije Grič v Horjulu z eno Michelinovo zvezdico, pa z »enim nožem«. »Dva noža« prejmejo tisti, ki dosežejo 40 odstotkov ali več od vseh možnih točk, »en nož« pa tisti, ki dosežejo 20 odstotkov ali več od vseh močnih točk. The Best Chef služi kot osrednja platforma za ljubitelje hrane za izmenjavo znanja, razpravo o aktualnih temah in spodbujanje skupnosti, ki je navdušena nad gastronomijo.

Enainpetdesetletnica je na lanskoletni prireditvi, ki je potekala v Mehiki, osvojila nagrado za tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharskih mojstrov na svetu. Kot je Roš Stojanova povedala ob prejemu najnovejše nagrade, te ni pričakovala.