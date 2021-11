Andrej Ribič o politični razrešitvi: Odgovoren je minister Vrtovec

Nadzorni svet Elektra Ljubljana je krivdno razrešil predsednika uprave te družbe Andreja Ribiča. Po naših informacijah Ribič ni hotel podpisati ponudbe o sporazumni razrešitvi in opozoril, da bo razkril vse dogajanje, naslednji cilj pa naj bi bila razrešitev Roberta Goloba, predsednika uprave Gen-I.

Andrej Ribič je z imeni konkretnih oseb danes predstavil politične in druge pritiske, ki jih je bil deležen pred petkovo razrešitvijo s položaja predsednika uprave. Izjavi Andreja Ribiča lahko prisluhnete tu:

»Za vsem tem stoji minister Jernej Vrtovec,« je bil jasen Ribič. »In vse to se je zgodilo, čeprav je minister razlagal, da v njegovem sektorju ni političnih zamenjav. Do mene so prišli z obrazložitvijo, da je ukaz prišel od zgoraj. Sicer pa so mojo razrešitev že dolgo napovedovali.«

Andrej Ribič in Robert Golob naj bi brez vednosti Gen energije kot največje družbenice Gen-I ali nadzornikov Elektra Ljubljane, pa tudi SDH in ministrstva za infrastrukturo sprožila postopke za prodajo deležev v skupni družbi Gen EL.

»Stari direktorji se bodo morali posloviti«

»Če se spomnite, je minister Vrtovec pred nekaj tedni v Hrastniku dejal, da se bodo morali stari direktorji posloviti. Izvedel sem, da je sektor za energetiko prevzela stranka NSi. Tretji razlog za hitro razrešitev je skupščina Gen-I, minister pa hoče s svojimi sodelavci prevzeti glasovalne pravice, ki jih ima Elektro Ljubljana na tej skupščini,« je bil jasen Andrej Ribič.

»Uradnega dokumenta o moji razrešitvi še nimam. Slišal pa sem, da se navezuje na naše lastništvo v družbi Gen-I,« je nadaljeval. »Odstopa ne morem sprejeti predvsem zaradi tega, ker ko sem prišel na to mesto pred enajstimi leti, je bila ta družba v razsulu, prejšnji direktor pa je bil ravno iz opcije, ki me zdaj ruši.«

Razrešeni direktor Elektra Ljubljana ob odhodu ni upravičen do odpravnine, saj so ga razrešili iz krivdnih razlogov.

Pravico bo iskal na sodišču

Da gre za politično odločitev, po Ribičevih pojasnilih dokazuje dejstvo, da so ga 18. oktobra povabili v DZ. Ponovil je, da ga je v prostore stranke SDS povabil sekretar omenjene stranke Borut Dolanc, kjer mu je ponudil dogovor o predčasni razrešitvi z mesta predsednika uprave.

»Jaz dogovora nisem mogel podpisati. Dolanc mi je povedal, da je prišel ukaz od zgoraj, prepričan sem, da za tem stoji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec,« je dejal Ribič.

Hkrati je prepričan, da ni nikakršnih razlogov za njegovo razrešitev, kar namerava z izpodbojno tožbo dokazati na sodišču.

»Zapis nadzornega sveta, da odloča o moji krivdni razrešitvi, hkrati pa mi ponuja sporazum, je kontradiktoren in po mojem mnenju za nadzornike tudi kazniv. Če sem kriv, bi me morali brez pogajanj razrešiti takoj,« je izpostavil Ribič.

Vrtovec vse zanika

Nadzorniki Elektra Ljubljana so se prvič na temo razrešitve direktorja sicer sestali že v sredo, a takrat niso sprejeli nobene odločitve, nato pa so Ribiča razrešili. Neuradno se s politično čistko v energetiki zelo mudi, saj Roberta Goloba v Gen-I ta teden čaka skupščina, na kateri bo iskal nov mandat. Trenutni se mu izteče 17. novembra. Na skupščini Gen-I ima namreč predsednik uprave Elektra Ljubljana svoj glas.

Poznavalci opozarjajo, da obe družbi, Elektro Ljubljana in Gen-I, odlično poslujeta, to torej ne more biti razlog za razrešitve. Minister za infrastrukturo Vrtovec je sicer že večkrat zanikal, da tudi v energetiki poteka politično kadrovanje.

Minister Jernej Vrtovec je v odzivu za 24ur.com dejal, da se drži načel korporativnega upravljanja. »Kot politik ne morem imeti možnosti posegati v upravljanje gospodarskih družb. Za to imamo Slovenski državni holding, ki je skupščina tudi v tem primeru Elektra Ljubljana,« je dejal.