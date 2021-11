Težava s pitno vodo je posledica sprege politike in kapitala

Dogajanje v zvezi z vodovodom v Anhovem je zelo nenavadno, meni Delov komentator Ali Žerdin. Jutri bo državni zbor med drugim glasoval o tem, kako se lotiti oskrbe z vodo v krajih, kjer imajo s tem že dlje časa težave.

Bitka prebivalcev Anhova za minimalni standard pitne vode traja že leta, je povzel Janez Markeš. Poslanci v parlamentu bodo odločal, ali se bo omogočilo dostop prebivalcev do pitne vode. A glasovi niso zagotovljeni. Ministrstvo, ki je za to pristojno, je pobudi civilno-družbenih organizacij naklonjeno, medtem ko županja Anhovega, ki je del problema, pripada stranki SD. S tem se podira bipolarno razmerje med vlado ter civilnodružbenimi organizacijami in opozicijo iz časov referenduma o pitni vodi.

Nenavadno je tudi, da Inštitut osmi marec pričakuje podporo ministra za okolje Andreja Vizjaka, ne glede na to, da so še pred kratkim stali na nasprotnih bregovih glede vode, je spomnil Žerdin. Markeš meni, da dosleden boj za pitno vodo izkazuje načelnost Inštituta osmi marec, protislovne so zgolj politične kalkulacije strank.

Markeš je poudaril, da ima SD županjo, s katero imajo prebivalci Anhovega problem. Spomnil je, da je pred časom tam že nastala koalicija za kapital, proti ljudem, ki sta jo družno sestavljali SD in SDS. Žerdin je dodal, da se morda zdi, da je Anhovo zgolj lokalen problem, a v resnici gre za univerzalni problem ravnanja z okoljem.

Markeš je opozoril, da so doslej vselej vladali eni in isti ljudje, ki jih poganja kapital. Alternativa tej vladi ne sme biti isto, a le v malo milejši obliki, pač pa je treba presekati s to prakso in lobiji, je poudaril.