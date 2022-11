»Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Kaj je hotel s to enigmatično formulacijo povedati poraženec predsedniških volitev? V komentatorskih krogih že tri dni brenči.« Tako je Ali Žerdin, Delov komentator, danes izzval kolego Janeza Markeša.

Markeš se je najprej odzval v »politično polkorektnem« slogu: »Ko človek, ki nima nič povedati, vrže neznanko in se ves komentatorski prostor ukvarja s tem, kaj je hotel povedati, pomeni, da je s komentatorskim prostorom nekaj narobe.«

Logarjev volilni rezultat je bil vezan prav na izogibanje odgovarjati na vprašanja »v zraku«, to so vprašanja LGBT, splava, referenduma o RTV …, meni Žerdin: »Zato je zapravil priložnost, da bi branil barve političnega prostora, ki leži desno od političnega centra in nekaj glasov s tem izgubil.«

Za Markeša je Logarjev rezultat »fascinanten«: »Kaže na izjemen potencial zmerne desne sredine oziroma ljudi, ki imajo v sebi meščansko omiko in nočejo biti podvrženi brutalnosti in vulgarnosti, ki jo predstavlja Janša in ki je tudi nimajo možnosti izraziti. Hkrati je to sinergični učinek t. i. vulgarnih sil, ki po spletu žalijo, napadajo, dosegajo dno od dna – to je skupek vseh teh silnic. Suvereno trdim, da je to, kar je dosegel Logar, zmaga. Ne absolutna, relativna pa vsekakor, saj mu je uspelo v svojem 'protizamahu' spoštljivo ukrotiti trole in privabiti spoštljiveže. A ta zmaga je kot hiša iz kart – zgrajena iz okoliščin, ki niso ponovljive.«

»Ali lahko torej Anže Logar iz kapitala, doseženega na predsedniških volitvah, pripravi novo politično silo – bodisi v povezavi z Borutom Pahorjem, bodisi samostojno, bodisi v povezavi z »malim, tihim zarotniškim zaledjem v osebah ženskega spola«, kot sta Romana Jordan in Eva Irgl?« se sprašuje Markeš. In že ponuja tudi odgovor: »To je mogoče, a približno toliko, kot da bi Sava iz Ljubljane tekla proti Kranjski Gori.«

V nadaljevanju sta se Žerdin in Markeš dotaknila še »brutalnosti neomikane dežele Slovenije«, njenih slabih kulturnih manir, nizkotnih emocij, problematike »stare« oziroma nove šole, pa toksičnega političnega ter medijskega prostora … in tudi referenduma o zakonu o RTV.

»Neposredno mesarjenje, ki smo mu s tem v zvezi priča zdaj, je preseglo vse meje in tu je priložnost, da se oglasi tudi Anže Logar in preprosto reče, da je to zanj nesprejemljivo, da je to del njihove nove politike in da oni tako ne bodo delali,« je sklenil debato Markeš.