Največji festival arhitekture, nepremičnin in kakovostnih ureditev Odprte Hiše Slovenije (OHS) bo letos potekal od 27. do 29. maja po vsej Sloveniji. Poslanstvo festivala je približati kakovostno arhitekturo najširši javnosti. Festival letos ponuja pester izbor novih, prenovljenih in drugih zanimivih stavb, ki si jih bomo ogledali pod strokovnim vodstvom arhitektov, lastnikov in uporabnikov. Vstopili bomo v stavbe, v katere drugače ne moremo vstopiti. Z letošnjo aktualno tematiko Arhitektura v novi realnosti pa bomo odpirali tudi pomembna vprašanja o vlogi in pomenu arhitekture zdaj in v prihodnosti.

Čas, v katerem živimo, preizkuša našo civilizacijo na zelo različnih ravneh. Planet, družba, gospodarstvo, okolje, kultura in vrednote se spreminjajo hitreje, kot se ljudje nanje navajamo in odzivamo. Arhitektura bistveno vpliva na kakovost življenja posameznika in celotne družbe. Organizatorji želijo s festivalom OHS poudariti njeno pomembno vlogo, ki pa je lahko v družbi uresničena le s poglobljenim razumevanjem njenega poslanstva.

Arhitektura in ljudje smo povezani v skupnem, omejenem prostoru. Po izkušnji zadnjih nekaj let, ko še bolj občutimo pomanjkanje povezanosti in sodelovanja, se tudi ideja o vrnitvi v svet pred epidemijo postavlja pod vprašanje. Zdi se, da bomo morali v prihodnosti načrtovati in oblikovati svoj svet na nov oz. drugačen način in v širšem kontekstu.

Stanovanjska soseska Novo Brdo, Dekleva Gregorič arhitekti, FOTO: Miran Kambič

Arhitektura omogoča reševanje prostorskih težav in snovanje prostorov v novih kontekstih. Pokoronski čas je izpostavil priložnost za oblikovanje arhitekturne in družbene vizije o prostoru, ki temelji na vključevanju, kakovosti in trajnostnosti. Novi načini bivanja, dela in poučevanja, nove infrastrukture, nove tehnologije, zadoščanje energetskih potreb, emisije CO2 in trajnostnost, nova partnerstva ... zahtevajo premislek in oblikovanje novih odgovorov. V času prihajajočega okrevanja bi bilo smiselno razmisliti, ali namesto vrnitve v življenje pred korono lahko govorimo tudi o novih rešitvah za boljše in bolj trajnostno bivanje v kontekstu nove realnosti. Arhitektura in arhitekti lahko k temu veliko pripomorejo.

Hiša MM, a2o2 arhitekti, FOTO: Ana Skobe

Program tridnevnega arhitekturnega festivala letos odpira vrata izbranih stanovanj in družinskih hiš, vzgojno-izobraževalnih ustanov, vrtcev in šol, poslovnih stavb in sodobnih delovnih prostorov, kulturnih institucij, knjižnic in ustvarjalnih prostorov za umetnike, ter več turističnih objektov in športnih stavb. Obiskovalci si bodo lahko med drugim ogledali Stanovanjsko sosesko Novo Brdo v Ljubljani, prenovljen Grad Štanjel in Grad Rihemberk, Šolski center Slovenj Gradec, Knjižnico Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Knjižnico Damir Feigel – Narodno in študijsko knjižnico v Gorici. Tematska vodenja se bodo posvetila kulturni dediščini arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani (Unesco), predstavljen bo tudi zgodovinski razvoj Ljubljane, ki je viden skozi arhitekturne in urbanististične zasnove. Ogledali si bomo lahko modernistične ureditve Trga republike arhitekta Edvarda Ravnikarja s TR3 in Cankarjevim domom, v svet interierjev pa nas bo popeljala razstava Onkraj vidnega v Lendavi.

Ogledi stavb ponujajo obiskovalcem osebno izkušnjo v arhitekturi in razkrivajo zgodbe o procesu načrtovanja, izvajanja in uporabi stavb. Predstavljajo tudi možne odgovore in principe, zaradi katerih stavbe postajajo bolj prijazne do okolja in uporabnika, razkrivajo pomembno povezanost človeka s planetom in izpostavljajo vpliv tehnologij ter posledične spremembe in odgovornost do prihodnosti. Celoten program letošnjega festivala si lahko ogledate na spletni strani OHS. Prijave so za vse oglede obvezne.

Knjižnica Damir Feigel - Narodna in študijska knjižnica, Waltritsch A+U I Architetti Urbanisti, FOTO: Marco Covi

Partnerji projekta Odprte hiše Slovenije 2022:

Naročnik oglasne vsebine je Afront, zavod za prostorsko inovativnost