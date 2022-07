Arso za soboto izdal najvišjo stopnjo opozorila

»Danes in jutri bo pretežno jasno in vroče« je zadnje dni stalnica v vremenskih napovedih. Vročinski val bo sodeč po napovedih vrh dosegel v soboto, padejo lahko tudi temperaturni rekordi. Po besedah Braneta Gregorčiča z Agencije Republike Slovenije za okolje bo v osrednji Sloveniji najbolj vroč dan sobota, za katero so izdali najvišjo stopnjo opozorila. Ob jugo-zahodni Sloveniji velja tudi za osrednja in jugo-vzhodna območja države.

Najvišje sobotne temperature bodo okoli 38, tudi 39 stopinj Celzija, kar bi utegnil biti tudi julijski rekord, predvsem v osrednji Sloveniji. V Ljubljani je trenuten julijski rekord 37,6 stopinje in možno je, da bo v soboto padel. Pričakujejo, da bo ob osrednji Sloveniji najbolj vroče na jugo-vzhodu države. Zrak bo sicer dokaj suh in bo prinesel občutek puščavske vročine, več vlage bo v zraku znova od nedelje.

FOTO: Arso

Izjavo Agencije za okolje glede napovedanih visokih temperatur si lahko ogledate v videu:

Osvežitev in nekaj padavin v torek in sredo

V noči na nedeljo bo Slovenijo oplazila vremenska motnja, ki bo v prinesla nekoliko nižje temperature, zelo vroče pa bo ostalo na Primorskem. Osvežitev in verjetno konec tega vročinskega vala sicer meteorologi pričakujejo v torek in sredo, ko bosta naše kraje dosegli dve vremenski motnji. Večjemu delu Slovenije bosta prinesli tudi nekaj padavin. Tako nevihte kot nekaj dežja, ki bi lahko omilil trenutno izredno sušo. Zadnji normalno namočen mesec letos je bil sicer april, je še povedal Gregorčič.

Tudi danes bo proti večeru na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo do 37 stopinj.

Andrej Golob je glede stanja voda na Krasu, ki ga ogrožajo požari, in v Slovenski Istri, kjer je trenutno največje pomanjkanje pitne vode, povedal, da bodo količine padavin, ki jih pričakujejo v prihodnjem tednu od torka, omilile situacijo, a ne bodo dovolj velike, da bi jo bistveno izboljšale.

Primanjkljaj iz minulih mesecev je tako velik, da bo za obnovo količin podzemne vode potrebnih več zaporednih padavinskih dogodkov, je poudaril. Bo pa že vsak manjši padavinski dogodek zelo dobrodošel. Stanje podtalnice je sicer nizko v večjem delu države.