Avstrijci so si kar vzeli Slovenijo

Avstrijska pošta je po aprilski ustanovitvi hčerinske družbe v Sloveniji na našem trgu začela poslovati pred natanko mesecem dni. Kot je razvidno iz njihovega gradiva, ki so ga ob tem poslali medijem, slovenske kupce njihovih storitev naslavljajo kot družba Express One Slovenia. Hčerinsko podjetje je sicer registrirano pod nekoliko drugačnim imenom. Ker besedo Slovenija uporabljajo brez dovoljenja slovenske vlade, je pristojno ministrstvo po naših informacijah v zvezi s primerom že ukrepalo. Na tržnem inšpektoratu so zadevo že vzeli pod drobnogled. Kakšne so globe za prekrškarje?