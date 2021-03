Avtocestna policija že dobila svojega šefa

Sedež bo v Postojni

Novi razpisi

Priprave za ustanovitev avtocestne policije so v polnem teku. Na podlagi prijav internega razpisa je generalni direktor policijeza direktorja Uprave avtocestne policije z današnjim dnem imenoval svojega predhodnika, ki je sicer policijo vodil le kot vršilec dolžnosti,Ideja o ustanovitvi avtocestne policije ni prav nič novega. O tem se je razpravljalo že pred leti, ustanovitev pa je vsaj deloma preprečevalo tudi pomanjkanje denarja v policiji.Že v resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od leta 2013 do 2022 je bilo zapisano pričakovanje o specializaciji znotraj prometne policije z ustanovitvijo specializirane enote, ki bo s svojimi območnimi organizacijskimi enotami pristojna za neposredno opravljanje nalog policije na avtocestah in hitrih cestah.Avtocestna policija se bo gradila postopoma. Načrtujejo, da bosta v prvih mesecih leta ustanovljeni Uprava avtocestne policije in Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana, preostale enote, v Celju, Mariboru, Novem mestu in Kopru, pa bodo zaživele do maja prihodnje leto. Sedež uprave bo v Postojni, skupno s petimi specializiranimi enotami je predvidenih 283 delovnih mest.Po trenutnih projekcijah bo za delovanje avtocestne policije treba zagotoviti okoli 25 zmogljivejših označenih patruljnih vozil, deset vozil za oglede krajev, zagotoviti bo treba tudi določeno število motornih koles in civilnih vozil ter vozil za vgradnjo radarskih sistemov»Napačno se sklepa, da je to le ena nova enota, ki se bo ukvarjala le s prometno varnostjo, ampak bo pomemben del tudi preprečevanje in pregon kriminalitete. Na avtocestnem križu se pojavlja problem ilegalnih migracij, transport ukradenega blaga, trgovina z belim blagom in tako dalje. Veliko področje bomo pokrivali z avtocestno policijo, zato potrebujemo dobro strategijo, na vodilnem mestu pa dobrega kriminalista in organizatorja,« so eni glavnih razlogov, zakaj je generalni direktor policije izmed vseh kandidatov izbral Juriča. Ta ga je prav s svojimi izkušnjami najbolj prepričal, prvi mož policije pa ocenjuje še, da je Jurič po kompetencah močno presegel protikandidate.Z jutrišnjim bodo objavili nove razpise za vodstvene položaje znotraj nove uprave, s 1. aprilom pa bo avtocestna policija v prvem delu zaživela tudi v praksi. Ta se bo sicer, kot rečeno, ustanavljala postopoma. Usklajevanja potekajo tudi z Darsom, saj se bodo deloma vključili v proces.Olaj izpostavlja, da je bila Uprava avtocestne policije ustanovljena zaradi učinkovitejšega delovanja na avtocestah in hitrih cestah. »Promet na slovenskem avtocestnem omrežju se je v zadnjih letih namreč močno povečal, nove okoliščine pa terjajo prilagoditev policijskega dela. Poleg tega bo prispevala k boljšemu preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj in pomagala preprečevati nedovoljene migracije. V tej zvezi načrtujem, da bodo v tej enoti delovali tudi preizkušeni kriminalisti.«Na očitke, da to le še povečuje šefovska mesta in povečuje administracijo, pa odgovarja, da ne bo šlo za novo zaposlovanje, ampak le za prerazporejanje nujno potrebnega obstoječega kadra.