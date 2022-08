Azilni dom išče nove kapacitete in kadre

V nadaljevanju preberite:

»Ves čas iščemo dodatne kapacitete,« Katarina Štrukelj, direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov, pojasnjuje ob opozorilih nevladnih organizacij, da so se v zadnjih mesecih razmere, v katerih so nastanjeni prosilci za mednarodno zaščito in tisti, ki so izrazili namero, da bodo vložili prošnjo, poslabšale, ker njihovo število presega prostorske zmogljivosti azilnega doma v Ljubljani in njegovih izpostav. Pristojni hkrati pojasnjujejo, da se statistika spreminja vsak dan, velika večina ljudi po največ dveh tednih dom zapusti, predvidevajo, da zato, da nadaljujejo pot proti ciljni državi.