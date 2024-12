Barve vseh odtenkov s posebnim čutom za ljudi

Bolnišnice morajo redno skrbeti za pleskanje sten v bolnišničnih sobah, saj tudi tako ohranjajo visoke higienske standarde. V veliko pomoč pri tem so jim tudi donacije podjetij, ki se zavedajo, kako pomembna je zavezanost kakovostnemu bivanju v bolnišnicah. S svojimi donacijami bolnišnicam pomagajo prevzeti vsaj del stroškov, ki ga imajo s prenavljanjem prostorov.

Ko bolnišnično okolje zasije v svežih barvah

Pediatrična klinika UKC Ljubljana je z donacijo podjetja KANSAI HELIOS Slovenija prepleskala celoten ambulantni trakt. FOTO: UKC Ljubljana

Celoten ambulantni trakt Pediatrične klinike UKC Ljubljana je po dolgih mesecih prenove, ki se je začela julija, sredi decembra zažarel v novih barvah, ki jih je v okviru njihovega dolgoletnega sodelovanja podarilo podjetje KANSAI HELIOS Slovenija. S tem so podkrepili svojo trajno zavezanost izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

FOTO: Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija

S 300 litri visokokakovostnih barv za notranje zidne površine, ki so prilagojene za zdravstvene ustanove, so v Pediatrični kliniki UKC Ljubljana tako prenovili 66 ambulant v skupni površini več kot 3300 kvadratnih metrov. V teh prostorih letno opravijo več kot 60.000 pregledov in diagnostičnih storitev za otroke iz celotne Slovenije. S tem projektom so pomagali izboljšati razmere za otroke, starše in zaposlene, saj urejeno okolje prispeva k boljšemu počutju pacientov.

»Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija je zvest dolgoletni partner Pediatrične klinike, in se je tudi letos nemudoma odzval naši prošnji za izvedbo ureditve prostorov za naše najmlajše paciente. S svojimi kvalitetnimi barvami, prilagojenimi za zdravstvene ustanove, so se že izkazali v preteklih naših projektih, saj je to pomembno pri vzdrževanju in vsakodnevnem kvalitetnem čiščenju prostorov. K nam na zdravljenje prihajajo najtežje bolni otroci iz vse Slovenije. Že 15. leto teče, odkar smo vseljeni na kliniko in zato želimo naše prostore ohraniti urejene in čiste za vse, saj verjamemo da takšno okolje vpliva tudi na počutje naših najmlajših pacientov in njihovih staršev. Zato se podjetju KANSAI HELIOS Slovenija v imenu otrok, staršev in sodelavcev iskreno zahvaljujemo z željo, da tudi v prihodnje ohranimo tradicionalno dober odnos,« je povedal Teodor Žepič, poslovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija so ponosni, da lahko s svojim znanjem in izdelki izboljšujejo življenjske razmere najranljivejših članov družbe, saj so zavezani pozitivnemu vplivu na širšo skupnost.

Skupaj za bolj pisano, lepšo prihodnost vseh

Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija je prek Zveze prijateljev mladine Slovenije doniral barve za toplejše in prijetnejše domove za socialno ogrožene družine. FOTO: Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija

Donacija barv Pediatrični kliniki UKC Ljubljana pa ni edini projekt, s katerim podjetje KANSAI HELIOS Slovenija izkazuje svojo družbeno odgovornost. Podjetje namreč sodeluje pri številnih projektih, s katerimi bogatijo skupnost in spodbujajo trajnostni razvoj.

Med njimi izstopa tradicionalna pobuda S kolesom v službo za dober namen. Ob svetovnem dnevu kolesarjenja, 3. junija, so zaposleni na štirih lokacijah podjetja, in sicer v Količevem, Preski, Kamniku in Črnučah skupaj prevozili 2451 kilometrov in Zvezi prijateljev mladine Slovenije podarili donacijo za prav toliko kvadratnih metrov notranje zidne barve za socialno ogrožene družine.

»Le skupaj lahko ustvarimo okolje, prijaznejše za vse. Ponosen sem, da smo tudi letos skozi šport in gibanje prispevali svoj delček k bolj pisani, lepši prihodnosti skupnosti,« je poudaril Marko Podjed, izvršni direktor podjetja KANSAI HELIOS Slovenija.

Skrb za ohranjanje dediščine in celovito doživetje gora

Z donacijami lazur in premazov bodo planinske koče še naprej gostoljubno sprejemale številne obiskovalce slovenskih gora. FOTO: Jure Eržen

Med pomembnimi partnerstvi podjetja KANSAI HELIOS Slovenija je tudi njihovo partnerstvo s Planinsko zvezo Slovenije, ki traja že 20 let. Planinska zveza Slovenije oskrbuje 176 planinskih koč, bivakov in zavetišč, ki planincem dajejo prostor za počitek, okrepčilo, druženje in celovito doživetje gora. Z donacijo podjetja KANSAI HELIOS Slovenija je poskrbela za trajnostno obnovo 48 planinskih koč po vsej Sloveniji.

Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija je prispevalo lazure in pokrivne premaze, s katerimi so zunanjim lesenim in kovinskim delom planinskih koč povrnili svežino, jih zaščitili in podaljšali njihovo življenjsko dobo. »Verjamemo v moč ponovne uporabe naravnih materialov, ki zaščiteni z našimi premaznimi rešitvami pripomorejo k ohranjanju naravnih virov za prihodnje generacije,« je ob tem poudaril izvršni direktor Marko Podjed.

S tem projektom podjetje prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, obnovljene koče pa bodo s svežim videzom pohodnikom ponudile še več udobja in varnosti. »Predanost naših članov in podpora naših partnerjev, kot je podjetje KANSAI HELIOS Slovenija, nam omogočata, da vzdržujemo in ohranjamo bogato dediščino naših gora,« je ob predaji donacije poudaril predsednik zveze Jože Rovan.

Za varnejšo in prijetnejšo igro na prostem

FOTO: David Jelovčan

Ob 100-letnici blagovne znamke Helios Tessarol je podjetje KANSAI HELIOS Slovenija posebno pozornost namenilo najmlajšim. Zaposleni so namreč v okviru družbeno-odgovornega projekta Skupaj obnovimo otroško igrišče obnovili otroško igrišče Palčke na Tržaški cesti na Vrhniki, ki zdaj ponuja varnejši in prijetnejši prostor za igro.

Obnova otroškega igrišča na Vrhniki je le eden od projektov, s katerimi podjetje KANSAI HELIOS Slovenija uresničuje svojo družbeno odgovornost. V duhu dobrega sodelovanja z Občino Domžale so poskrbeli za večjo varnost najmlajših udeležencev v prometu, ko so se odzvali na pobudo in prispevali barve za pisane talne cestne oznake v okolici domžalskih osnovnih šol.

Barve za cestne oznake v okolici šol povečujejo varnost najmlajših v prometu. FOTO: Marko Delbello Ocepek

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Trajnost kot temeljna vrednota podjetja

Raznolik portfelj cestnih premazov podjetja KANSAI HELIOS Slovenija vključuje barve za označevanje cestnih površin, sistem hladne plastike in termoplastične premaze. Sistem hladne plastike Signodur Roll, ki se je za izdelavo prečnih označb in prehodov za pešce uporabil tudi v okolici domžalskih osnovnih šol, je zelo obstojen in zato pogosto obnavljanje ne bo potrebno. Poleg visoke obstojnosti ga odlikuje groba struktura, ki v zahtevnih prometnih razmerah omogoča boljšo in hitrejšo zaznavo cestnih označb ter tako pešcem, kolesarjem in motoristom preprečuje zdrse na obarvanih površinah.

FOTO: Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija

Poleg družbene odgovornosti pa podjetje KANSAI HELIOS Slovenija aktivno izvaja projekte, ki prispevajo k varovanju okolja in spodbujajo trajnostni razvoj. Njihove proizvodne inovacije in uporaba obnovljivih virov so del strategije, ki med drugim stremi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, zmanjšanju porabe energije in vode ter k večji uporabi trajnostnih materialov. Prenova proizvodnih procesov, postavitev lastnih sončnih elektrarn in kmalu tudi lastne hidroelektrarne ter razvoj trajnostnih izdelkov so konkretni koraki, s katerimi podjetje prispeva k boljši in bolj zeleni prihodnosti.

FOTO: Podjetje KANSAI HELIOS Slovenija

Podjetje bo tudi v prihodnje nadaljevalo tradicijo podpore projektom, ki izboljšujejo kakovost življenja v lokalni skupnosti in ustvarjajo trajnostno prihodnost za vse.

