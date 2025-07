45-letna osumljenka za uboj v priporu, grozi ji od pet do 15 let zapora

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili podrobnosti o preiskavi kaznivega dejanja uboja. Mariborske policiste so v torek, 22. julija, okrog 22. ure zvečer obvestili o mrtvem moškem na območju Lovrenca na Pohorju. Policisti, ki so odšli na kraj, so v stanovanjski hiši našli mrtvega 53-letnega moškega.

Na avtobusni postaji v bližini so kmalu izsledili tudi osumljenko, in sicer 45-letno žensko. Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršila kaznivo dejanje uboja, so ji policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje. O dogodku so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in dežurno okrožno državno tožilko. Vodenje ogleda je prevzela dežurna preiskovalna sodnica, ki je v nadaljevanju odredila sodno obdukcijo pokojnega.

Na podlagi zbranih obvestil, opravljenega ogleda kraja kaznivega dejanja, zbranih in zavarovanih sledi, izsledkov obdukcije ter zavarovanih elektronskih naprav, so kriminalisti ugotovili, da se je osumljena nedavno priselila k pokojnemu na njegov naslov bivanja. 22. julija naj bi med njima prišlo do spora v povezavi z njunim bivanjem, pri čemer je osumljena z ostrim predmetom moškemu prizadejala več poškodb, zaradi katerih je na kraju umrl.

V četrtek so jo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njo odredila pripor. Za očitano kaznivo dejanje uboja po 115. čl. KZ-1 je zagrožena kazen zapora od pet do 15 let.