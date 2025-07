Carinski dogovor najbolj razveselil vlagatelje na Ljubljanski borzi

V nadaljevanju preberite:

Evropski trgi so se na carinski dogovor med ZDA in EU odzvali razmeroma mirno. Indeks največjih evropskih podjetij Stoxx 50 se je zvišal za nekaj manj kot odstotek. Toda indeks frankfurtske borza Dax je v prvi uri pridobil zgolj 0,3 odstotka. Novo spremembo in tudi bolj jasen odgovor o pomenu dogovora je pričakovati popoldne, ko se bodo odprli ameriški trgi.

Komu dogovor koristi? Kdo bo trpel posledice?

Kako carine vplivajo na lastnika Pivovarne Laško Heinken, ki je danes objavil polletne rezultate?