Betonski tujek sredi športnega in turističnega parka

Piranski občani so ogorčeni nad tem, kako občinski odločevalci brez občutka spreminjajo kraj. Zadnji takšen primer je betonski gostinski objekt Lucija, ki ga gradi Drava GP neposredno ob ostankih portoroškega teniškega centra, na območju, kjer kabinet župana Andreja Korenike načrtuje športni park Portorož. Stavbo gradijo šele dober mesec in že zdaj zelo moti Portorožane in Lucijčane.

V družbenih medijih se je usul plaz kritik, pripomb, očitkov in jeznih razprav, da tak objekt kazi urbanistično podobo turističnega kraja, da je uničil še eno zelenico in da tak trgovski objekt in parkirišča ne sodijo na dragocen prostor le sto metrov od morja. V prihodnjih dneh bodo do konca aprila uvedli še popolno zaporo ceste med Lucijo in Portorožem.

Drava je zgradila pritličje, zdaj mora še mansardo. Sašo Kovačec iz Drave GP ni mogel povedati, kdo bodo najemniki vseh načrtovanih lokalov, ker so še v fazi razgovorov glede vsebine. Ni nam izdal niti investicijske vrednosti, marveč le to, da bo objekt zgrajen »do poletja 2025«. Foto Boris Šuligoj

Že februarja 2023 je biro Arhitektura in oblikovanje Tiborja Topleka izdelal projekt za zdaj sporni trgovsko-gostinski objekt. Junija istega leta je investitor občini Piran predložil prometno študijo, ki je utemeljila, da bi bilo ob načrtovanem objektu treba zgraditi krožišče, čeprav ga zazidalni načrt Lucija 1 ni predvidel. Občina je 6. novembra 2023 s Termami Čatež in Dravo GP zato sklenila pogodbo, da lahko gradbeno podjetje posega v javno cesto in zgradi krožišče na občinskem zemljišču. S pogodbo se je dogovorila, da bo investitor plačal 145.000 evrov komunalnega prispevka z gotovino, poleg tega bo za 523.000 evrov zgradil novo krožišče, prestavil lokalno avtobusno postajališče, uredil pločnik, razsvetljavo in vso pripadajočo infrastrukturo, katere vrednost so ocenili na 524.000 evrov. Po dokončanju del pa bo Drava GP brezplačno predala javno infrastrukturo v posest občini Piran.

Gostinski objekt Lucija je uradno ime betonske stavbe, ki raste sredi parka med Lucijo in Portorožem. Domačini in sosednji hoteli ga niso veseli. Foto Boris Šuligoj

Konec leta 2023 je občina Piran od Term Čatež kupila teniška igrišča in takoj zatem posekala več kot 50 dreves in grmovnic v tem teniškem parku. Upravna enota Piran je 12. aprila 2024 izdala Termam Čatež gradbeno dovoljenje za gostinski objekt Lucija. Več kot leto se je v javnosti govorilo, da bo v pritličju trgovina podjetja Spar, toda v podjetju Spar Slovenija so nam odgovorili, da »trenutno ne načrtujejo odprtja nove trgovine, vendar nenehno ocenjujejo nove in zanimive priložnosti«. Arhitekt Tibor Toplek je povedal, da je prostor v pritličju namenjen eni ali več trgovinam in da najemniki niso znani. V nadstropju bo gostinski lokal z ločenim vhodom (stopniščem). Nadstropje bo mansarda in deloma terasa. Objekt bo torej še dograjen, predvsem bo še dva ali tri metre višji, ob njem bo stopnišče, streha bo večkapnica, pokrita s korci in zgrajena z jekleno konstrukcijo. Višina slemena bo približno deset metrov od tal.

Tak objekt in parkirišča ne sodijo na dragocen prostor le sto metrov od morja.

Ob tem se je vnela razprava, kdo je pravzaprav odgovoren za ta sporni poseg. Župan Andrej Korenika navaja, da je tak objekt predvidel prostorski načrt (zazidalni načrt Lucija 1), ki velja v občini že od leta 2001. Oktobra 2022 (ko je bil župan Đenio Zadković) so svetniki sprejeli obvezno razlago, da bi moral biti objekt v obliki črke L in bi smel meriti največ 625 kvadratnih metrov. Objavo obvezne razlage pa je zadržal sedanji župan, ker je presodil, da bi bila nezakonita. Odločitev je oprl na podatek, da je zazidalni načrt predvidel največjo velikost objekta 50 krat 25 metrov, to pa bi v dveh etažah zneslo 2500 kvadratnih metrov. Velikost, ki so jo z obvezno razlago predpisali svetniki iz prejšnjega mandata, pa bi po besedah Korenike bistveno odstopala od besedila iz odloka o zazidalnem načrtu, torej ne bi šlo več za obvezno razlago, temveč za vsebinsko spremembo akta o zazidalnem načrtu.

Zaradi odstopanj aktualni župan Andrej Korenika zavrnil obvezno razlago iz prejšnjega mandata.

Tolmačenje župana Korenike so potrdili tudi aktualni svetniki in zavrnili obvezno razlago iz prejšnjega mandata. Pri tem pa niso dobro prebrali strokovnih podlag, ki so bile temelj za sprejetje odloka o zazidalnem načrtu Lucija 1. Iz strokovnih podlag in zazidalnega načrta je mogoče razbrati, da je šlo za objekt v obliki črke L, prav tako je že v strokovnih podlagah za odlok o ZN Lucija 1 zapisano, da objekt meri le 625 kvadratnih metrov. Zaradi razhajanj in nejasnosti med tekstualnim in grafičnim delom je bilo torej treba sprejeti obvezno razlago. Enkrat je bil v podlagah govor o objektu v obliki črke L, drugič v obliki črke U. V vsakem primeru zazidalni načrt ni predvideval objekta enostavne pravokotne oblike s površino 2455 kvadratnih metrov, saj je bilo ob objektu na tej površini še notranje dvorišče.

Krajani poleg tega opozarjajo, da so se okoliščine, predpisi in razumevanje urejanja prostora v 25 letih bistveno spremenili, da je torej park po vseh pozidavah toliko bolj dragocen in da bi se že zato morali čim bolj z občutkom lotiti uresničevanja starega zazidalnega načrta.

Selitev igralnice

v središče Portoroža

Podobno sporna je tudi odločitev občinskega sveta, da se igralnica Casinò (v večinski upravljavski moči podjetja Eurotas Aleksandra Jančarja in Mitje Peternela) lahko preseli iz svojih prostorov z območja hotela Metropol v središče Portoroža. Ko so leta 2013 v isti trgovski objekt pokrite tržnice (last Grafista oziroma Anteja Guberca) želeli preseliti zasebno igralnico Adonis, lastnika Milovana Đikanovića, je občinski svet temu odločno nasprotoval. Občinska uprava je pridobila pravna menja tudi pravne fakultete Maribor, ki je trdila, da bi morali za takšno preselitev igralnice pridobiti gradbeno dovoljenje. Tedanji predstavniki občine so pojasnili, da gradbenega dovoljenja ni mogoče izdati zaradi dolgoročnega prostorskega plana, ki tam že 20 let predvideva parkovne površine.

Zaradi pozitivnega mnenja piranskega občinskega sveta se je zdaj oblikovala civilna iniciativa, ki je pridobila pravno mnenje odvetnika Mihe Kozinca. Ta nam je potrdil, da je istega mnenja, kot so bili pred leti že pravna fakulteta Maribor in drugi pravniki, da je pač za selitev igralnice v omenjeni portoroški objekt sredi Portoroža treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Prav tako se mu zdi problematična umestitev že zaradi pomanjkanja parkirišč sredi Portoroža. Medtem pa imajo igralci v obstoječih igralniških prostorih pri Metropolu na voljo kar dve garažni hiši.

Končno odločitev o selitvi igralnice bo sprejelo ministrstvo za finance. Po neuradnih informacijah pa se ob morebitni izdaji dovoljenja za odprtje igralnice sredi Portoroža nasprotniki igralnice iz civilne iniciative ne bodo zlepa ustavili pri iskanju zakonitih rešitev.