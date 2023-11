BiH obljublja dogovor s Frontexom do konca leta

V nadaljevanju preberite:

Obisk ministra za varnost Bosne in Hercegovine Nenada Nešića v Ljubljani, kjer ga je gostil slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, je minil v luči varnostnih zavez in prizadevanj za podpis dogovora med Bosno in Hercegovino ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo – Frontex do konca leta.

»Varnost je v tem trenutku na preizkušnji. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je nepredvidljivo in samo sodelovanje med članicami Evropske unije in državami Zahodnega Balkana lahko prepreči kakršne koli grožnje na področju terorizma, radikalizacije in upravljanja nezakonitih migracij,« je poudaril minister Poklukar. Osrednja tema, o kateri sta razpravljala z bosanskim ministrom Nešićem, so izredne migracijske razmere v regiji, zaradi katerih so ob izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu številne evropske države uvedle policijski nadzor na notranjih schengenskih mejah, med njimi tudi Slovenija in Italija.

Kakšen porast ilegalnih migrantov v Sloveniji in na Hrvaškem kažejo podatki za prvo desetmesečje letošnjega leta? Kako na razmere gleda Zijad Bečirović, direktor ljubljanskega Inštituta Ifimes, ki se ukvarja z bližnjevzhodnimi in balkanskimi študijami?