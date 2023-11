S sodelovanjem BiH do varovanja evropskih meja

V nadaljevanju preberite:

Srečanje ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministra za varnost Bosne in Hercegovine (BiH) Nenada Nešića, ki bo danes prispel v Ljubljano, je namenjeno predvsem obravnavi ilegalnih migracij in varovanju evropskih meja. Slovenija si prizadeva za okrepljeno vlogo Evropske agencije za mejno in obalno stražo – Frontex v BiH. Iz opozicijske SDS pa so včeraj pojasnili vzroke za sklic izredne seje državnega zbora na temo ustavitve nezakonitih migracij.

Že po septembrskem telefonskem pogovoru med Poklukarjem in Nešićem se je slovenska stran zavzela za čimprejšnji začetek pogajanj za sklenitev sporazuma med Bosno in Hercegovino ter agencijo Frontex. Slovensko stališče je, da bi morale podpisati sporazume s Frontexom vse države Zahodnega Balkana, saj bi to okrepilo varnost EU.

Kako ta pričakovanja komentira strokovnjak za nacionalno varnost Boštjan Perne? Kaj poudarjajo v SDS?