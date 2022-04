Bitka za manjšinski poslanski stolček

Poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti v zadnjem mandatu, Ferenc Horváth in Felice Žiža, se bosta v nedeljo soočila s tremi oziroma dvema protikandidatoma. Za predstavnika Madžarov v državnem zboru se potegujeta še Otto Močnek, nekdanji podžupan Občine Lendava, in Mihael Kasaš, direktor lendavske občinske uprave, za mesto poslanca italijanske narodnosti pa si bo prizadeval tudi Maurizio Tremul. Kakšna so pričakovanja in kako poteka volilna kampanja?