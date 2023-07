Bled, Bohinj in Maribor nimajo enake usode kot Portorož

Bled in Bohinj nimata enake usode kot Portorož, ki poroča o upadu gostov. Nasprotno, po covidu so se na Gorenjsko v polnem številu letos vrnili tuji gostje. Število njihovih prihodov in prenočitev se je v prvih petih mesecih povečalo po vsej državi, in sicer za 41 odstotkov, domačih gostov pa je bilo 18 odstotkov manj kot lani.

Bled bo spet presegel magično mejo

»Polni smo, dobro zasedeni, blizu rekordnemu letu 2018, ko smo prvič presegli milijon prenočitev,« je povedala Romana Purgar iz organizacije Turizem Bled. Lanska postcovidna turistična sezona še ni bila povsem normalna, saj na Bled še vedno ni bilo turističnih skupin. Američani so se razmeroma hitro vrnili, ne pa tudi Azijci. Letos so vsi spet tu. »Maja lani je bilo 73.484 prenočitev, maja letos pa 98.750. V prvih petih mesecih lani je bilo 194.735 prenočitev, letos do konca maja 257.623. To je blizu rekordnemu letu 2018,« je dejala sogovornica. Čeprav točnih podatkov za junij in prvi teden julija še ni, je trend tak kot v prvih petih mescih. »Če bo šlo tako naprej, bo tudi letos milijon gostov,« meni.

Na Bled prihajajo gostje iz 180 do 190 držav sveta. Pred covidom so bili na prvem mestu po številu prenočitev Britanci, zdaj so na prvem mestu nemški gostje, sledijo Italijani, Madžari, Britanci in Američani. Bled ima 9100 postelj, kar je več, kot je prebivalcev.

Bohinj: Covidna mrzlica je popustila

Podobno je tudi v Bohinju, kjer imajo 9300 turističnih postelj, ki so dobro zasedene. »Maja je bilo tretjino več prenočitev kot maja lani, junij bo primerljiv z lanskim letom, ko smo jih imeli 100 tisoč. V celotnem lanskem letu smo imeli 820 tisoč prenočitev. Letos računamo na podoben obisk,« je dejal Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. »Vendarle pa je letošnje leto drugačno kot lansko. Covidna mrzlica je popustila in Slovenci so šli množično na Hrvaško. To se je poznalo ob koncu junija, ko je bilo malo manj obiskovalcev, res pa je, da je bilo tudi slabo vreme,« je povedal sogovornik.

Panorama Bohinja in okoliških planin FOTO: Jure Eržen

Vreme po njegovih besedah prizadene sicer dnevni turizem, ne pa tudi načrtovanih počitnic v Bohinju. Kadar ni dnevnih turistov, se ob jezeru zdi, kot da gostov ni, čeprav so posteljne zmogljivosti razmeroma dobro zasedene. Junija je bilo veliko Madžarov, kar je gostitelje prijetno presenetilo, sicer pa so na prvem mestu nemški gostje, gostje iz držav Beneluksa, Čehi, Slovaki, Poljaki. Domačih gostov, ki so v času covida napolnili zmogljivosti, je zdaj med 25 in 30 odstotki. Alpe z neokrnjeno naravo so po besedah sogovorca magnet za goste, ki si želijo občutek svobode in prostosti, kar je turistični trend, a je pri napovedih previden: »Napovedujoča se kriza in recesija v Nemčiji utegneta povzročiti, da bodo ljudje začeli varčevati,« meni Klemen Langus.

Maribor: Izredno zadovoljni

Kako je z urbanim turizmom? V štajerski prestolnici so s turističnim obiskom »izredno zadovoljni«, je odgovoril Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor. V prvih petih mesecih so ustvarili 184.744 prenočitev, kar je 37 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Samo v maju je imel Maribor 44.641 prenočitev, kar je 21 odstotkov več kot maja lani. »Podatke za junij bomo pridobili v enem tednu, po ocenah hotelirjev in drugih, ki ponujajo prenočitve, so z obiskom v juniju izredno zadovoljni, saj v mestu ob vseh njegovih prireditvah – Borštnikovo srečanje, Festival Lent, Evropsko prvenstvo mažoretk – skoraj ni bilo na voljo proste postelje. Po tem uvodu v turistično sezono, ki je bil prežet s kulturnimi dogodki, prihajamo zdaj v glavno sezono, ki pa bo bolj športno obarvana,« je navedel Struc. Maribor je konec meseca gostitelj OFEM 2023 – Olimpijskega festivala evropske mladine. »Takrat pričakujemo 5000 športnikov in spremljevalnega osebja, kar pomeni, da bo mesto spet polno. Prenočitev bo več kot 60 tisoč,« je napovedal sogovornik, ki meni, da bi Maribor že letos lahko presegel pol milijona prenočitev, saj je mesto ocenjeno kot tretja najboljša destinacija v Evropi (EBD) in prva kulinarična destinacija v Evropi.

Mesto Maribor je razglašeno za prvo kulinarično in tretjo najboljšo destinacijo v Evropi (EBD).

Gostje so – tako sogovornik – iz meseca v mesec različni. V začetku leta so prevladovali hrvaški, srbski in madžarski, kasneje Nemci, zdaj Poljaki, avgusta pričakujejo največ Italijanov, potem pa Avstrijcev, ki z veseljem obiščejo dogodke, kot so Festival najstarejše trte, martinovanje in Čarobni Maribor.

V Ljubljani nimajo časa

V Ljubljani nam sogovornika ni uspelo dobiti, saj nobeden od odgovornih za informacije ni imel časa za pogovor z novinarjem o letošnjem turističnem utripu slovenske prestolnice. Na Vizit Ljubljana so nas po podatke napotili na statistični urad, vendar turističnega utripa Ljubljane tam nismo našli.

Statistični podatki

Na spletni strani statističnega urada je navedeno, da je bilo v prvih petih mesecih v Sloveniji 1,8 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 4,5 milijona prenočitev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. Dobro tretjino vseh prenočitev so prispevali domači gostje, 65 odstotkov pa tuji. V vseh petih mesecih leta je bilo domačih gostov 18 odstotkov manj kot lani v istem obdobju, tujih pa 41 odstotkov več. Podatkov za junij še ni.