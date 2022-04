Blokada še štirih štirih koalicijskih zakonodajnih predlogov

Po tem ko je Levica skupaj z LMŠ, SD in SAB vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o igrah na srečo so danes stranke to predlagale še za štiri koalicijske predloge, ki so razburjali javnost, in tako blokirali njihov sprejem. O pobudi je mogoče glasovati šele po 30 dneh, kar pomeni, da parlamentarci o teh spremembah ne bodo več glasovali v tem mandatu.

Tako so zaenkrat zadržali namero SDS, da bi zasebna novomeška fakulteta za industrijski inženiring postala javni zavod ter namero NSi po spremembah zakona o socialno varstvenih prejemkih in zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. »Novele vsebujejo več spornih posegov v sistem socialnega varstva. Najbolj problematičen vsebinski poseg je uvedba nepremišljenega in pravno spornega avtomatizma pri izplačilu otroškega dodatka in denarne socialne pomoči v materialni obliki ter zmanjšanje otroškega dodatka za 33 odstotkov, kadar otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje s srednješolskim izobraževanjem,« so prepričani v Levici. Za NSi, ki je predloga vložila, to sicer predstavlja spodbudo, da otroci končajo vsaj osnovno šolo.

Četrti predlog za razpis posvetovalnega referenduma, ki se nanaša na vladni zakon o elektronskih komunikacijah – pripravili so ga v LMŠ –, pa po mnenju opozicije vsebuje določbe, katerih sprejem bo razširil vpliv vsakokratne vladne garniture v delovanje regulatornega organa in povečal možnost korupcijskih tveganj, še posebej v primerih oziroma v subjektih, kjer ima država prevladujoče lastniške deleže.