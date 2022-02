Bo prepričalo ime z instagrama ali edinstven pogled na duševno zdravje?

Nekaj po 22. uri bo znano, kdo iz Slovenije bo lastnik vozovnice na letošnjo 66. Pesem Evrovizije in s tem deležen nekaj minut stika z obljubljenimi 180 milijoni mednarodne televizijske publike. Festival Ema 2022 pravkar poteka, odločitev o zmagovalcu pa ponovno napovedujejo kot kombinacijo okusa gledalcev in žirij, v katerih bodo pretežno glasbeniki. Po načelu »uravnilovke«, 50: 50.

Zmagovalec posebnega domotožja ob poti na Evrosong ne bi smel čutiti, saj bo festival z obema predizboroma in finalnim večerom potekal v soseski. Med 10. in 14. majem se bo odvijal v dvorani Pala Olimpico v prestolnici italijanskega Piemonta, Torinu.

Na RTVS so za finalno oddajo Eme napovedali naslednji vrstni red nastopov: za začetek Anabel (s pesmijo Tendency), sledijo Stela Sofia (Tu in zdaj), Manouche (Si sama?), Leya Leanne (Naked), BQL (Maj), Gušti feat. Leyre (Nova romantika), July Jones (Girls can do anything), David Amaro (Še vedno si lepa), LPS (Disko), Hauptman (Sledim), LUMA (All in) in Batista Cadillac (Mim pravil).

Anabel, ki je nastopila prva, je pevka, tekstkopiska in voditeljica jutranjega programa na Hitradiu Center. Pesem Tendency v angleščini napoveduje tudi kot prvi singl na svojem prvem albumu, ki bo izšel letos. Stela Sofia je doslej nastopala na festivalih v Srbiji in Makedoniji, skupaj s producentom in avtorjem Žanom Serčičem je januarja 2020 posnela svojo prvo pesem Sita Sem. Zraven petja igra tudi klavir in ukulele, album bo predvidoma izdala prihodnje leto.

Manouche je znana electro gypsy swing zasedba, ki ustvarja avtorsko glasbo že deset let. Izdala je tri albume in ogromno koncetirala tako doma kot v tujini. Leya Leanne je izdala že več pesmi. Trenutno ustvarja nove pesmi, ki bodo letos izšle na njenem prvem EP-ju.

Manouche. FOTO: Adrian Pregelj

BQL sta koroška glasbenika, brata Anej in Rok Piletič, ki sta se pred dobrimi petimi leti predstavila z uspešnicami, ki so krojile radijske etre: Muza, Heart of gold, Ptica, Peru, Vroče, Ko bo to za nama. Po nekaj letih premora se vračata na Emo. Tudi Miha Gušzin - Gušti ima na glasbeni sceni dolgo kilometrino, Leyre oziroma Legarda Ventura pa je v Španiji rojena pevka, ki sicer že od otroštva živi v Sloveniji.

July Jones je slovenska glasbenica, tekstopiska in producentka, ki deluje v Londonu, na njeno življenje in avtorski izraz pa so vplivali pogledi na gejevsko kulturo in mentalno zdravje. V njeni biografiji izstopa podatek, da je bila prva tekstopiska z vzhoda Evrope, ki je dosegla nominacijo za grammyja, in sicer za sodelovanje z BTS.

Luly Jones. FOTO: Adrian Pregelj

Od sonca in kovčka do pravljic z metulji

Boj bo gotovo neizprosen, če bo letina »dobra«, bo razglasitvi zmagovalca morda znova sledilo kaj čustvenega o Bogu ali kaj, kar bo blizu brezbrižnemu »ne morem fu**ing verjet« izpred let. Seveda ni pričakovati, da bi tudi izvajalci med nastopi skoparli z emocijami in vsem, kar jim narekuje srce.

»Daj, pokliči me nazaj, eno sonce za oba, govorijo, a ne slišijo, vznemirjeno pakiram kovčke in potem zbudim se sredi sanj in prepustim se vsemu, kar prinesel bo jutri dan, hočem te, a ti drugemu srce oddajaš, moja frčefela, v maju šla si novo pravljico živet, v kraje, kjer metulji vrtijo svet,« je mala, naključna krpanka iz besed v besedilih pesmi iz finala, ki so že dostopne na Youtubu. Nekaj tovrstnega ali pa kak nocojšnji angleški stih – teh bo veliko – bo šlo maja živet evrovizijsko pravljico v Torino.

Po razglasitvi zmagovalca se bo gotovo vsul cunami spletnih komentarjev, do maja pa bomo zmagovalno melodijo nedvomno vzljubili do te mere, da bomo zanjo zavzeto navijali tudi na evrovizijskem odru.

Voditelja Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin. FOTO: Adrian Pregelj

Tudi v biografijah finalistov, ki so jih pripravili na nacionalki, je kaj, kar nekoliko bolj pritegne pogled. Eden izmed finalistov si je, denimo, umetniško ime »nadel po istoimenskem filtru na Instagramu«, drugi »skuša gledati svet na mikroravni«, tretjega pa odlikuje oznaka »songwriter and producer with a unique and global outlook on sexuality, politics and mental health« (tekstopisec in producent z edinstvenim in globalnim pogledom na spolnost, politiko in duševno zdravje). Ne le slovenski napevi za Evrovizijo, tudi uradno spremno novinarsko gradivo nacionalne televizije, namenjeno slovenskemu mediju, se kdaj jadrno ogne materinščini.

Odločitev o zmagovalcu bo ponovno odvisna od glasov občinstva in petih petčlanskih žirij: žirije glasbenih izvajalcev, žirije glasbenih ustvarjalcev in producentov, radijske žirije, televizijske žirije in žirije kluba ljubiteljev evrovizijske popevke (članov Kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija).