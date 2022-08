Na terenu pri Socerbu več kot 100 gasilcev, znova na pomoč helikopterji

Požar, ki se je v noči na torek vnel pod Socerbom v občini Koper, še ni pogašen, so pa razmere pod nadzorom, je za STA povedal David Hrvatin iz koprske gasilske brigade, vodja nočne intervencije. Glede na to, kako je kazalo - skrbi je povzročala predvsem burja -, je stanje še dobro, je dodal.

Po njegovih besedah je na terenu še vedno 130 gasilcev, gašenje prevzema dnevna izmena, pripravlja pa se tudi vnovična pomoč pri gašenju iz zraka s helikopterji. S pomočjo kanaderjev in helikopterjev so se gasilci s požarom v torek borili cel dan, okoli 21. ure pa sta bili aktivni še dve žarišči.

»Že ponoči je sosed, ki je prostovoljni gasilec, obvestil kmete, naj z območja požara umaknejo živino. Zjutraj pa smo na lastne oči videli ogenj, o katerem je kazalo, da ga bodo kmalu obvladali, a ga žal niso,« je včeraj popoldne povedala Katjuša Igličar, domačinka iz Socerba. Plameni so najprej začeli ogrožati zamejsko vas Prebeneg v občini Dolina. V Istri med tem spet primanjkuje vode.

Najprej je zagorelo na težko dostopnem terenu pri Socerbu v koprski občini in gasilcem je požar uspelo omejiti; v zgodnjih popoldanskih urah pa jim je zaradi močnega vetra ušel izpod nadzora. Na terenu je bilo okoli sto gasilcev, dva helikopterja slovenske vojske, italijanski helikopter in specializirano letalo kanader. Na italijanski strani meje so gasilci varovali tamkajšnja naselja, medtem ko na slovenski strani sprva ni kazalo, da so ogrožena. Po nekaterih informacijah so sicer nekateri krajani zaradi močnega dima kljub temu raje zapustili svoje domove.

Požar so videli tudi iz Kopra. FOTO: Jaka Jeraša

S požarom so se podali v boj gasilci Gasilske brigade Koper in prostovoljni gasilci iz Ospa, Rakitovca, Dekanov, Pobegov - Čežarjev, Movraža, Dola, Babičev, Hrvatinov, Gradina in Krkavč ter tečajniki Gasilske zveze Slovenije. Na pomoč so prišli tudi italijanski gasilci, kasneje pa še okrepitve iz Sežane in Postojne. Ogenj je po prvih podatkih uničil deset hektarov grmičevja na čezmejnem območju med Ospom in Prebenegom. Po besedah Uroša Šavrona, predsednika krajevne skupnosti Črni Kal, so razmere izjemno zaostrene zaradi suše in vetra. »Takega poletja ne pomnimo,« je dejal.

S širšega območja požara so umaknili tudi delavce in mehanizacijo za gradnjo drugega železniškega tira Koper–Divača. Zaprli so delovišča pri tunelu Mlinarji, viaduktu Vinjan in severnem portalu predora Škofije, so povedali v podjetju 2TDK.

Požar pri Socerbu je najbolj ogrožal zamejsko vas Prebeneg. FOTO: Katjuša Igličar

Preusmerili cisterne z vodo za Istro

Iz Rižanskega vodovoda so včeraj sporočili, da se s požarom pri Socerbu dodatno zaostrujejo razmere v vodooskrbi slovenske Istre. Poraba pitne vode v koprskem vodovodnem sistemu je v preteklih dneh znova narasla (znašala je 340 litrov na sekundo ali 29.000 kubičnih metrov). Ob tem pa so upadle količine vode v vseh razpoložljivih virih.

Z nadaljevanjem sušnega obdobja ne zadoščajo niti dodatne količine vode, ki jih pridobijo s cisternami, zato so zaprosili za povečanje. Obenem pa so včeraj del cistern preusmerili na območje gašenja. Uporabnike opozarjajo, da je edini izhod v varčevanju in upoštevanju vseh omejitev ter prepovedi.