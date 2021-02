Bojan Petan ne priznava krivde

Na koprskem okrožnem sodišču je bil danes predobravnalni narok v kazenskem postopku proti šestim obtoženim (med katerimi sta dve gospodarski družbi – DZS in MS Invest), ki naj bi po presoji tožilstva oškodovali turistično družbo Terme Čatež.



»Absolutno ne priznavam krivde,« je na očitke dejal prvoobtoženi Bojan Petan, predsednik uprave krovne družbe DZS, predsednik uprave časopisne hiše Dnevnik in tudi generalni direktor Term Čatež ter prvi mož Marine Portorož. Po presoji specializiranega državnega tožilstva naj bi z delniškimi in posojilnimi posli v obdobju po letu 2007 finančno izčrpaval Terme Čatež tako, da jih je domnevno lastninil z njihovim lastnim denarjem. Petan je bil tedaj nadzornik v Termah Čatež in povezani družbi Marini Portorož. Na skupščini Term Čatež tega leta naj bi usklajeno delovale družbe, povezane z DZS, ki so dosegle odkup in umik lastnih delnic Term Čatež, za kar je morala družba najeti 31 milijonov evrov posojila. To naj bi Petanovemu krogu pocenilo prevzem družbe.



Obtoženimi kaznivega dejanja zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju so tudi finančnik Bogdan Pušnik, Marko in Vojislav Ignjič ter Matjaž Satler. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so Petana vzeli pod drobnogled pred petimi leti, ko so po vsej Sloveniji opravili več kot 30 hišnih preiskav. Sam Petan pa je bil takrat tudi začasno pridržan.

