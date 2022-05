Bojijo se posledic dviga cen za najranljivejše

V nadaljevanju preberite:

»Včasih je veljalo, da lahko delo oziroma zaposlitev ljudi reši pred pomanjkanjem. Ta predpostavka ne drži več, saj zaposlitev danes ne pomeni več izhoda iz revščine, ker so minimalne plače zelo nizke,« je iz izkušenj pri svojem delu prepričana Alenka Petek, socialna delavka Škofijske karitas Ljubljana. Na njihova vrata pogosto potrkajo družine z dvema zaposlenima staršema, ki zaradi skromnih dohodkov s težavo plačujejo življenjske stroške. Njim in drugim v stiski je namenjena dobrodelna akcija Pomagajmo preživeti in živeti, ki jo Slovenska karitas začenja že trinajstič.