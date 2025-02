Bolezen modrikastega jezika uradno potrdili tudi pri nas

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate analiz evropskega referenčnega laboratorija in uradno potrdila bolezen modrikastega jezika (BTV) serotip 4. Zaradi potrditve BTV je Slovenija izgubila status države, proste te bolezni, sporočajo.

Bolezen modrikastega jezika (BTV) Zanjo so po navedbah na spletni strani Uprave dovzetni domači in divji prežvekovalci, ne pa tudi konji in prašiči. Čeprav bolezen najbolj prizadene ovce, je govedo glavni rezervoar virusa med sesalci in je zelo pomembno za epidemiologijo bolezni. Za bolezen so značilne spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic (latinsko Culicoides).

Na podlagi kliničnih preiskav, rezultatov laboratorijskih preiskav Nacionalnega veterinarskega instituta ter potrditve v evropskem referenčnem laboratoriju za BTV ter epidemioloških podatkov je bolezen modrikastega jezika (BTV), serotip 4, v Sloveniji tudi uradno potrjena.

Uprava je zato v skladu z veljavnimi uredbami preklicala status države, proste okužbe z BTV. »Glede na to, da gre za bolezen kategorije C, za katero veljajo neobvezni programi izkoreninjenja, da je BTV vektorska bolezen, ki je razširjena v večini držav članic in da za vse serotipe ni na voljo primernih cepiv, Uprava ne bo pristopila k programu izkoreninjenja BTV z namenom ponovne pridobitve statusa države, proste okužbe z BTV,« še navajajo v sporočilu.

Tačas izvajalcem dejavnosti oziroma imetnikom živali z namenom, da se omogoči možnost premikov živali, denimo, trgovanja in izvoza, svetujejo preventivno cepljenje živali proti ugotovljenemu serotipu BTV 4.

Zaradi zagotavljanja pogojev za premike dovzetnih živali v druge države članice in premike v Slovenijo še naprej spremljajo tako bolezen kot prenašalca bolezni za določitev obdobja brez BTV.