Boljše piščančje hrenovke so tiste dražje in tiste za otroke

Test piščančjih hrenovk in barjenih klobas, ki ga je izvedla Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), je pokazal, da so bolj kakovostni dražji izdelki in tisti, namenjeni otrokom. Glede na test pred 12 leti so nekoliko slabši kemijski parametri, nekoliko boljše pa senzorične lastnosti ter razmerje med beljakovinami in maščobami, so sporočili iz ZPS.

ZPS, ki je test piščančjih hrenovk nazadnje izvedla pred 12 leti, je v analizo v laboratorij poslala 12 izdelkov. Preverili so njihovo kemijsko in senzorično kakovost ter varnost. Posebno pozornost so namenili tudi označevanju.

Kot pravi strokovna sodelavka za prehrano na ZPS Nika Kremić, gre trend glede kemijskih parametrov v smeri poslabšanja. Pri senzoričnih lastnostih ter razmerju med beljakovinami in maščobami pa so se izdelki na tokratnem testu odrezali malo bolje kot pred leti.

Čeprav se na testih ZPS pogosto izkaže, da cena ne odraža kakovosti, so bili tokrat na vrhu dražji izdelki. Za zmagovalca so odšteli 12,45 evra na kilogram, je pa mogoče hrenovke, ki so še vedno dobro ocenjene, kupiti za 5,45 evra na kilogram.

Ker hrenovke sodijo med mikrobiološko občutljivo in hitro pokvarljivo živilo, so na testu preverili morebitno prisotnost enterobakterij, ki so pokazatelj ustrezne higiene med proizvodnjo. Rezultati so bili zelo dobri, saj v nobenem od vzorcev niso zaznali omenjenih bakterij.

V ZPS potrošnikom še svetujejo, naj bodo pozorni na navodila za ravnanje z izdelkom po odprtju embalaže. Glede na navodila proizvajalcev, ki so jih našli le na štirih izdelkih, je treba piščančje hrenovke ali klobase porabiti v petih dneh po odprtju, nekatere celo isti dan ali takoj po odprtju. Seveda jih je treba pred odprtjem in po njem hraniti v hladilniku. Pri osmih izdelkih so pogrešali informacijo, kako ravnati z izdelkom po odprtju.