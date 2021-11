Bolnišnice kot jama brez dna

V nadaljevanju preberite:

Poslovni rezultati slovenskih bolnišnic so katastrofalni. Od 27 ustanov jih je nad vodo le sedem, skupaj pa so v prvih devetih mesecih ustvarili 53 milijonov evrov minusa. Izgubo so glede na isto obdobje lani povišali za skoraj 29 milijonov evrov, neporavnane zapadle obveznosti pa za 23 milijonov. Skrb vzbujajoče je predvsem povišanje neporavnanih obveznosti z zapadlostjo nad 120 dni.