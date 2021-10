Bolnišnice povečale kapacitete za covidne bolnike na račun nenujnih programov

Bolnišnice bodo po današnjem sestanku z ministrstvom za zdravje začele večati kapacitete za oskrbo hospitaliziranih covidnih bolnikov, hkrati pa bodo omejevale tudi nenujne zdravstvene dejavnosti. Kot gre razbrati iz prvih sporočil bolnišnic po srečanju, jih za zdaj ne bodo ukinjali v celoti, sicer pa čakajo še na točna navodila ministrstva.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob slabšanju epidemiološkega stanja v državi že v sredo napovedal omejevanje izvajanja vseh nenujnih programov v bolnišnicah, poleg tega pa sta se 13 covidnim bolnišnicam pridružili še Topolšici in Sežana.

V sežanski bolnišnici so za STA danes pojasnili, da so se na sestanku z ministrstvom dogovorili, da pripravijo covidni oddelek za sprejem bolnikov ob koncu tedna. Pripravili bodo 22 postelj na navadnem bolnišničnem oddelku, intenzivnega nimajo, prav tako ne možnosti povečanja kapacitet. Trenutno še nimajo hospitaliziranega nobenega covidnega oddelka. Najprej bodo v bolnišnici zmanjšali dejavnost rehabilitacije, nato pa specialistične ambulantne dejavnosti.

Tudi v novogoriški bolnišnici pojasnjujejo, da so na današnjem sestanku določili nove bolnišnične kapacitete za zdravljenje covidnih bolnikov »v zavedanju po popolni mobilizaciji kapacitet slovenskega zdravstva za sprejem teh bolnikov«. Trenutno imajo sicer polno zasedeno intenzivno enoto, kjer skrbijo za pet bolnikov, navadni oddelek pa je z 20 bolniki 70-odstotno zaseden. V prihodnjem tednu bodo skladno z načrtom ministrstva akutni oddelek povečali za 10 postelj, intenzivnega pa za eno.

Kot kaže, na ministrstvu pripravljajo odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti, ki jo v novogoriški bolnišnici pričakujejo do konca tedna. Skladno s tem v prihodnjem tednu načrtujejo zmanjševanje nenujnega programa. »Zagotavljali bomo le neodložljive zdravstvene obravnave, onkološke storitve, storitve otrok, nosečnic in porodnic in seveda urgentna stanja,« so pojasnili za STA.

Na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) pa so glede zmanjševanja nenujnega programa pojasnili, da elektivnih storitev ne bodo ukinjali na splošno, ampak se bodo prilagajali trenutni situaciji. »V najboljši moči bomo poskrbeli tako za covidne bolnike kot tudi za ostale nujne in nenujne bolnike,« so zagotovili na STA.

V osrednji slovenski bolnišnici sicer napovedujejo, da bodo kapacitete za covidne bolnike povečevali po potrebi. Trenutno imajo sicer polne oddelke - 53 bolnikov zdravijo na intenzivnih, 117 pa na navadnih.

Podrobnosti omejevanja programov in večanja covidnih kapacitet v mariborskem kliničnem centru bodo pojasnili na petkovi novinarski konferenci, na pojasnila ostalih covidnih bolnišnic pa STA še čaka.

Prav tako vsebine sestanka za zdaj še niso komentirali na ministrstvu za zdravje.