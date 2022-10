Borba proti političnemu antiintelektualizmu

Recenzentski postopek Agencije RS za raziskovalno dejavnost je šibek, meni član organizacijskega odbora Shoda za znanost Oto Luthar. Na novinarski konferenci je predstavil rezultate akcije zbiranja podpisov pod zahtevo za celovito strokovno analizo recenzentskega postopka, pod katero se je podpisalo 600 raziskovalk in raziskovalcev.

Organizacijski odbor Shoda za znanost je nastal spomladi leta 2017 in se zavzema za boljši položaj znanosti v Sloveniji. Deluje po privzeti agendi mednarodne organizacije March for science, v kateri je v ospredju tako varovanje okolja kot tudi boj proti relativizaciji znanosti.

Kot je dejal Luthar, se v Sloveniji poleg tega zavzemajo tudi za povečanje financiranja znanosti na najmanj en odstotek bruto družbenega proizvoda in stabilnejše oblike financiranja, borijo se proti političnemu antiintelektualizmu in strankarski politiki v znanosti ter si prizadevajo za preoblikovanje šibkega evalvacijskega postopka raziskovalnih projektov. »Prav slednji je ponovno tema prizadevanj letošnje jeseni,« je poudaril. »Brez premišljenega, objektivnega in dobro organiziranega recenzentskega postopka smo namreč obsojeni na povprečno znanost,« je dodal.

Tokrat so v ospredje postavili razpise za raziskovalne projekte. »Vedno znova pa opozarjamo na to, da so tudi programi, ki so dolgoročni projekti, deležni recenzije. Pri programih je še bolj pomembno, da imamo dober, objektiven, pošten, konsistenten recenzentski postopek, ki je zagotovilo za to, da najboljši predlogi pridejo do ustreznega financiranja,« je pojasnil.

Pobudniki celovite analize recenzentskega postopka so članice in člani odbora, pobudi pa se je priključila tudi Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Pripravljen dopis so naslovili na ministra za izobraževanje znanost in šport, s katerim jih po Lutharjevih besedah na delovni ravni čaka še veliko izzivov. »Med drugim namreč še vedno ne vemo, kako natančno je bil razdeljen del povečanih sredstev za znanost za letošnje leto in kako kaže z investicijami v znanost,« je pojasnil.