Borut Sajovic želi voditi obrambni resor z Damirjem Črnčecem

Zdaj že bivši vodja poslanske skupine stranke Gibanje Svoboda Borut Sajovic se je najprej zahvalil predlagatelju, predsedniku vlade Roberta Goloba, za zaupanje. Magister veterine, bivši župan Tržiča, trikrat izvoljeni poslanec državnega zbora, veteran vojne za Slovenije, kjer je v štabu civilne zaščite opravljal veterinarske naloge in vojak nekdanje JLA, je kot vodilo pri svojem delu naštel 5 strateških dokumentov s področja obrambe.

Gre za resolucijo o strategiji nacionalne varnosti v Sloveniji, splošni dolgoročni program razvoja in pa opremljanja Slovenske vojske do 2040, srednjeročni obrambni program 2023-2028 in obrambna strategija Slovenije. Zraven pa je omenil še svežo resolucijo glede strateškega načrtovanja na področju zaščite in pa reševanja.

Sajovic je ocenil, da je na polovici mandata vlade koalicijska pogodba na področju obrambe že realizirana, kot ključno pa se mu zdi, da je vladi uspelo povečati obrambne izdatke, kjer je Slovenija sicer še precej oddaljena od zaveze zvezi Nato, da bo za obrambo trošila 2 odstotka BDP.

Kot vzpodbudno novico je navedel, da se je lani v Slovenski vojski zaposlilo 325 novih pripadnikov. Cilj, ki pa ga želi doseči, je več kot 250 novih zaposlitev vsako leto. »Zavedanje, da je služenje domovini sveto, se mora širiti v vrtcih in šolah, potem bomo kadrovsko vrzel v vojski zapolnili,« je povedal Sajovic, ki želi, da število zaposlenih v vojski preseže številko 7 tisoč.

Pri modernizaciji Slovenske vojske, ki se že izvaja skozi nakupe nove vojaške opreme, je Sajovic na mnogih mestih izpostavil dvojno rabo vojaške opreme in kapacitet za civilno rabo. V programu nabav je poleg osemkolesnikov proizvajalca Patria še protiraketni sistem, povečanje zalog streliva, nadgradnja slovenskih vojašnic in kibernetska varnost.

V zagovor nakupa osmekolesnikov, ki bo slovenski proračun obremenil s 700 milijoni evrov, je Sajovic navedel nižje stroške vzdrževanja kot bi jih imela vojska, če bi država šla v nakup osmekolesnikov znamke Boxer. Za uporabo več kot 100 osemkolesnikov vojska potrebuje 500 do 700 vojakov.

Sejo je vodil predsednik odbora obrambo Martin Premk. Njegovo ime se je kot prvo pojavilo v naboru možnih kandidatov takoj po odstopu Marjana Šarca, ko je sredi julija prevzem mandat evropskega poslanca. Sajovic glede vodenja resorja pravi, da je treba nadaljevati pot, ki je bil na ministrstvu odlično trasirana. »Spoštujem in se zahvaljujem vsem, ki so na ministrstvu opravili garaško in učinkovito delo,« je dejal Sajovic, ki je pohvalil dosedanje delo državnega sekretarja Damirja Črnčeca na ministrstvu. Dodal je še, da si želi z njim sodelovati še naprej.

S stališči protinatovsko orientirane koalicijske stranke Levica Sajovic nima težav. Današnjemu pozivu Levice, ki v luči zaostrovanja vojne v Ukrajini poziva vlado, da ustavi vojaško pomoč Ukrajini, je prisluhnil, čeprav se z njo ne strinja. Sicer pa meni, da se bo Levica našla v programu dvojne rabe vojaških kapacitet.