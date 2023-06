Boštjančič: Nov prevoznik le z zasebnim partnerjem

»V četrtek predstavljena analiza predstavlja 15 odstotkov potrebnih podatkov za odločitev. Za ustanovitev domačega prevoznika je edina realna možnost javno-zasebno partnerstvo,« je ob robu bančne konference povedal finančni minister in nekdanji šef Adrie Airways med letoma 2011 in 2012 Klemen Boštjančič. Opozoril je, da je ideja o novi letalski družbi le ena od možnih rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije.

»Ni dvoma, da je povezljivosti Slovenije slaba, to je treba nasloviti. A to se da na več načinov,« je povedal Boštjančič. Kot je mogoče izvedeti neuradno, je pogoj, da bi država sploh vložila denar v novega prevoznika, resen zasebni partner, ki naj bi bil zagotovilo, da bo projekt sploh finančno vzdržen. Temu pritrjujejo tudi ministrove besede, ki meni, da država ni institucija, ki bi znala ustrezno strateško in tudi sicer voditi tako družbo: »Zasebni partner ali neki strateški partner je tisti, ki to dejavnost pozna.« Boštjančič je dejal, da ga znova presenečajo nekateri kolegi, ki razlagajo, kako se razni projekti lahko brez težav pokrijejo iz javnofinančnih sredstev.

Kot je znano, je država denar vlagala tudi v propadlo Adrio Airways.