Brdo bo politično središče Evrope

Politično središče stare celine se bo ta teden iz Bruslja, neuradne evropske prestolnice, preselilo v Slovenijo. Na Brdu pri Kranju se bodo jutri popoldne in v sredo mudili voditeljice in voditelji članic Evropske unije, ki se jim bodo pridružili njihovi kolegi iz petih držav nekdanje Jugoslavije in Albanije. Vrhunsko srečanje je osrednji dogodek drugega slovenskega predsedovanja svetu EU. Kaj prinaša in kaj si lahko od njega obeta država gostiteljica?

Za kako velik dogodek gre?

Srečanje na Brdu pri Kranju bo v vseh pogledih vrhunec letošnjega predsedovanja Slovenije svetu EU. Hkrati predstavlja tudi enega odmevnejših tovrstnih političnih dogodkov v zgodovini samostojne Slovenije. »Po obsegu delegacij in politični zastopanosti gre gotovo za največji multilateralni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije,« so poudarili na ministrstvu za zunanje zadeve. Na Brdu se bo jutri in v sredo mudilo 33 predsednikov držav oziroma vlad in deset visokih predstavnikov mednarodnih organizacij. V Slovenijo, kot so potrdili na Mladiki, prihaja okrog 44 delegacij. Za spremljanje dogodka se je akreditiralo tudi več kot 300 novinarjev, pri pripravi dogodka sodeluje približno 250 ljudi.