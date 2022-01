Burno uvajanje sprememb na TV Slovenija

Na zadnji seji programskega sveta v tej sestavi – le osmim izmed 29 članov programskega sveta se izteče mandat šele čez dve leti – je vodstvo RTV Slovenija zatrjevalo, da uvajanje programsko-produkcijskega načrta in komunikacija z zaposlenimi potekata odlično, predstavnik aktiva informativnega programa TV Slovenija Igor E. Bergant pa je povedal, da sami niso tako navdušeni.

Še vedno imajo pomisleke glede načrtov, ki predvidevajo tudi uvedbo novega večernega informativnega bloka na drugem programu TV Slovenija takoj po koncu olimpijskih iger, torej 21. februarja. Skrbi jih tudi siromašenje vsebin na prvem programu. »Na ta način želimo obdržati gledalce, ki jih bodo privabili športni prenosi,« je navajal v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh in nato ugotavljal, da so bili v vodstvu očitno preveč optimistični, čeprav se po njegovih navedbah še nobeno ni nikoli toliko pogovarjalo z zaposlenimi o uvajanju programsko-produkcijskega načrta. Tudi zato, kot je zatrdil, bodo predvidena soočenja predsednikov strank pred parlamentarnimi ter predsedniškimi in lokalnimi volitvami predvajali tudi na prvem programu TV Slovenija. Predvidenih je šest soočenj pred parlamentarnimi volitvami.

Izvajanje sprememb, ki jih je predvidel programsko-produkcijski načrt, se je že začelo. Kot je pojasnila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski – tudi njej se je mandat iztekel –, so tudi zato na Kolodovorsko dobili »do zdaj nevideno število odzivov«, ki so se nanašali na ukinitev oddaje Zvezdana. Vse spremembe naj bi uvedli do marca.

»V uredništvih so razmere kaotične, na televiziji so razmere kaotične, a ne samo zaradi epidemije, v kateri delamo in živimo že dve leti, ampak zaradi nekomunikacije,« je povedala Helena Milinković, predsednica sindikata, ki se je kritično odzvala predvsem na zasedanje komisije za informativne programe programskega sveta, še preden je bil na vrsti drugi del oddaje Tarča o sodnih primerih aktualnega državnega sekretarja Franca Kanglerja ter preden je o tem varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev podala svoje mnenje. Vodstvo je pozvala, naj tudi v drugih primerih podpre ustvarjalce pred pritiski programskih svetnikov pa tudi politike in interesnih skupin.

Skupaj s preostalimi novimi programskimi svetniki, ki bodo mandat začeli prihodnji mesec in so po izbiri večine parlamentarcev naklonjeni sedanji koaliciji in njenim podpornicam, pa, kot kaže, ne bo predstavnikov zaposlenih. Teh zaradi premajhne udeležbe – nujna je absolutna večina – niso izvolili, vodstvo RTV Slovenija pa je onemogočilo volilni komisiji objavo sklepa, s katerim bi podaljšali glasovanje za en dan. Vsi so se zato obrnili na inšpektorat za delo.