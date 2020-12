»Napovedi hidrologov se uresničujejo, poplavilo je ves piranski mandrač – od Gledališča Tartini do pomorskega muzeja. Z dvema baražama smo zavarovali Tartinijev trg, da bi zaustavili prodor vode do hiš,« pravi, poveljnik piranske civilne zaščite. Občanom so na območju Strunjana, Pirana in Sečovelj razdelili rekordnih 600 protipoplavnih vreč. »Dežurali bomo ves čas, čaka nas dolga noč,« napove.Morje je prestopilo obalo tudi v Izoli. Po besedah poveljnika izolskih gasilcevje poplavilo Sončno nabrežje in Veliki trg, kamor so nato postavili vodne pregrade. Trenutno so se razmere umirile, a bodo še naprej spremljali dogajanje na terenu.Na Agenciji RS za okolje (Arso) so napovedali močnejše naraščanje rek v jugozahodni Sloveniji. Vse do srede zjutraj pričakujejo v tem delu države dolgotrajne in močnejše nalive. V kratkem času lahko pade od 40 do 80 milimetrov padavin. Poleg Istre so poplavno ogrožena območja še na Vipavskem in Notranjskem. Zaradi obilnega sneženja pa se bo predvsem v Julijskih Alpah znova povečala nevarnost snežnih plazov.Po besedah hidrologaje pričakovati težave pri odtokih rek in hudourniških voda, predvsem zaradi nedeljskih poplav, ki so pustile velike posledice na tem območju. Arso je za jugozahodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. »Ob plimi v jutranjih urah, to je v sredo med 3. in 6. uro zjutraj, bo povišana tudi gladina morja. To bo oteževalo nemoten odtok rek iz zaledja v morje. Ta učinek bo povzročil, da se bodo reke na ravninskih predelih Strunjana, Sečovelj in drugih delih ob slovenskih obali močneje razlile. Te se lahko razlijejo tudi na širšem območju, kot je to običajno,« je še pojasnil Polajnar. Umirjanje razmer je pričakovati v četrtek.