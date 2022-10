Čas za petega predsednika ali prvo predsednico?

Trinajstega novembra bosta na volilnem lističu, kot so napovedovale vse javnomnenjske ankete, imeni Anžeta Logarja in Nataše Pirc Musar. Prvi krog sedmih predsedniških volitev v samostojni Sloveniji tako ni prinesel večjih preobratov, se pa že vrstijo napovedi, komu bolje kaže pri tem, da bo v palači na Erjavčevi 23. decembra nasledil Boruta Pahorja.

Večina zemljevida Slovenije se je, ob približno 51-odstotni udeležbi, obarvala rumeno. Razen kočevskega volilnega okraja, kjer sta se skoraj dve tretjini volilnih udeležencev opredelili za župana Vladimirja Prebiliča, ter Jesenic, večine ljubljanskih, primorskih in zasavskih okrajev ter tudi nekaj mariborskih, kjer je slavila Nataša Pirc Musar, je v drugih največ volivcev dalo glas Anžetu Logarju, ki mu neuradni izidi kažejo skoraj 34-odstotno podporo.

»To je potrditev, da je slogan Sodelujemo za prihodnost tisto, kar v Sloveniji potrebujemo v prihodnjih petih letih,« je dejal Logar in hkrati čestital Nataši Pirc Musar za uvrstitev v drugi krog. Ali pričakuje, da se bodo prihodnji trije tedni kampanje zreducirali na vprašanje antijanšizma? »Prihodnost je preveč večplastna in pomembna, potrebuje nekoga, ki ima izkušnje v zunanji politiki, nekoga, ki razume gospodarstvo, nekoga, ki razume mlajšo populacijo, in nekoga, ki ima čut tudi za ljudi, da bi vprašanja, ki so ključna za Slovenijo v naslednjih petih letih, zreducirali na binarno vprašanje da ali ne,« je odgovoril. Med njegovimi podporniki je bilo večkrat slišati prepričanje, da do zdaj še nihče od desnosredinskih kandidatov na predsedniških volitvah ni slavil zmage, a bo tokrat pri Anžetu Logarju drugače.

»Volivke in volivci so pokazali, da nimajo razumevanja za diktate strank,« je komentirala Nataša Pirc Musar ob objavi delnih neuradnih rezultatov, da jo je obkrožilo skoraj 27 odstotkov vseh, ki so prišli na volitve. Napadi med volilno kampanjo, ki jih je bila deležna, so jo utrdili. »Verjamem v volilno telo in svoje vrednote, s tem grem v drugi krog, v katerem pričakujem več časa za predstavitev argumentov in stališč, saj se bova v njem pomerila samo dva kandidata. Upam na mirno kampanjo in vzorno vedenje.« Na vprašanje Dela, ali že razmišlja, koga bi imela v ekipi oziroma za svetovalca v svojem predsedniškem uradu, če 13. novembra zmaga, pravi, da ne. Ve pa, koga gotovo ne bo? »To pa vem, gotovo v moji ekipi ne bo Iva Vajgla.«

»Vesela sem rezultata. Za mano so štirje meseci maratona, hvaležna sem vsem, ki so prišli na volitve, še posebno pa tistim, ki so mi dali svoj glas,« je še izjavila Nataša Pirc Musar, ki verjame, da je prišel čas za predsednico.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je ob oddaji svojega glasu izjavil, da si »želi, da bi novi predsednik ali predsednica države nadaljeval delo Boruta Pahorja v mednarodnem prostoru, obenem pa se v domačem prostoru nekoliko bolj aktiviral in deloval kot moralna avtoriteta.« To izjavo je mogoče razumeti tudi kot sprijaznjenje z dejstvom, da bi Nataša Pirc Musar lahko nasledila Pahorja v predsedniški palači. Je kandidatka dobila kakšen klic oziroma čestitko iz Golobovega kroga? »Nisem, in če po pravici povem, takšnega klica niti ne pričakujem.«

Vesela sem, da v slovenski politični prostor vstopa nova ženska politična moč, je komentirala predsednica SD Tanja Fajon. Tudi premier Robert Golob je izrazil podporo Gibanja Svoboda kandidatki, ki se je uvrstila v drugi krog. Milan Brglez se do tega še ni opredelil.

Se pa zna zgoditi, da ga bo dočakala. Milan Brglez, skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda, čigar števec glasov se je ustavil pri dobrih 15 odstotkih, je Nataši Pirc Musar čestital za uvrstitev v drugi krog. Tako premier Robert Golob kot predsednica SD Tanja Fajon sta ocenila, da je sinoči zmagala leva sredina in da jo bosta v drugem krogu podprla. »Pravi rezultat bo znan v drugem krogu. Takrat se bodo ljudje odločili. Če seštejete rezultate na drugem in tretjem mestu, boste ugotovili, da so rezultati natančno enaki, celo še višji, kot je bil skupni rezultat SD in Gibanja Svoboda na parlamentarnih volitvah,« je Golob zavrnil namigovanja, da je Brglezov rezultat poraz za Gibanje Svoboda. »Poraz za vladajočo koalicijo bi bil, če bi kandidat SDS Anže Logar zmagal v drugem krogu. Ampak se to ne bo zgodilo,« je zatrdil Golob.

Da televizijska soočenja niso povsem izgubila pomena za odločitve volivcev, kaže četrto mesto kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, ki mu je uspelo prepričati desetino volivcev, kar je precej več, kot so mu napovedovale začetne ankete. V štabu zdravnice Sabine Senčar so po tihem pričakovali presenečenje, stranka Resni.ca pa si obeta, da jim bo rezultat Senčarjeve pomagal na lokalnih volitvah. V NSi so prepričani, da so imeli odličnega kandidata Janeza Ciglerja Kralja in da je dobre štiri odstotke, kar je manj, kot je stranka dosegla aprila in kot je Ljudmila Novak dobila leta 2017, tudi izraz taktičnega glasovanja desnosredinskih volivcev. V Levici pa menijo, da je vsebina, ki jo je Miha Kordiš vnesel v predsedniško tekmo, pomembnejša od slabih treh odstotkov prejetih glasov.