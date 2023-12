Časarjeva uprava na sodišču zaradi slovaške naložbe

Nekdanje vodstvo Luke Koper, ki ga je vodil Robert Časar, se pred koprskim okrožnim sodiščem zagovarja zaradi obtožnice o zlorabi položaja pri nakupu deleža v slovaški družbi TTI oziroma pomoči pri tem. Luka Koper naj bi bila zaradi tega posla oškodovana za skoraj 20 milijonov evrov.

Koprska pristaniška družba je v zvezi s to zadevo vložila tudi odškodninsko tožbo tako proti nekdanjemu vodstvu kot proti nadzornikom. Ta se je v delu, ki se je dotikal Časarjevih nadzornikov, končala s pravnomočno sodbo - Luki Koper morajo plačati za škodo 16 milijonov evrov z obrestmi. Sodišče pa je odškodninsko tožbo proti vodstvu družbe ustavilo do izteka kazenskega postopka. V njem so poleg Časarja udeleženi še člani njegove uprave - Marjan in Aldo Babič ter Boris Marzi, nekdanji izvršni direktor Milan Pučko in predstavnik slovaškega logističnega podjetja Trade Trans Invest (TTI) Dieter Kaas.

Robert Časar je Luko Koper vodil med leti 2005 in 2009, pri čemer je revizija njegovih poslov, ki jo je pri podjetju PricewaterhouseCoopers naročil njegov naslednik Gregor Veselko, pokazala, da naj bi pristaniški družbi povzročil skupno za 32,6 milijona evrov škode. Eden od pomembnejših poslov je bil nakup 10-odstotnega deleža TTI za 25,8 milijona evrov, ki sega v leto 2008, in je bil po mnenju, ki ga zagovarja Luka še danes, močno preplačan.

Danes so v kazenskem postopku zaslišali priči Marka Remsa, člana uprave Luke Koper pod Gregorjem Veselkom, in nekdanjega predstavnika Luke v Nemčiji Andreja Andrijaniča. Prvi je pojasnil, da se je Veselkova uprava za sprožitev postopkov proti Časarjevi upravi odločila na osnovi tega, kar je pokazala revizija njenih poslov, ter svetovanja odvetniških družb Senica in Čeferin. Andrijanič pa je zagotavljal, da je bila naložba v TTI smotrna, saj je slovaški holding obvladoval železniško omrežje v jugovzhodni Evropi, zaradi česar bi lahko na trgu ponudili skupni produkt, ki je bil - z vidika konkurence - za tisti čas inovativen. Postopek se bo nadaljeval z zaslišanjem strokovnih izvedencev.

Terjatev že presega 37 milijonov evrov

Terjatev Luke Koper do osmerice nadzornikov Časarjeve uprave - ki so dali soglasje k omenjenemu poslu – je v skladu s pravnomočno sodbo skupaj z obrestmi že narasla čez 37 milijonov evrov. Po besedah Marka Globevnika, odvetnika treh nadzornikov iz vrst predstavnikov delavcev, so vložili revizijo na vrhovno sodišče in dali ugovor na sklep o izvršbi. Slednje upniku sicer omogoča, da zarubi premoženja dolžnika, ne more pa z njim še prosto razpolagati.