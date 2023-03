Častni konzuli bi pomagali državi

V nadaljevanju preberite:

V Slovenskem konzularnem zboru (SKZ) so prepričani, da bi država lahko veliko bolj izkoristila moč in vpliv častnih konzulov, akreditiranih v Sloveniji. V SKZ, ki ima več kot petdeset članov, je ravno največ častnih konzulov tistih, ki zastopajo države, v katerih Slovenija nima diplomatskega ali gospodarskega predstavnika in je konzulat edino formalno tkivo med državama.

»Gospodarska diplomacija je ena od prioritet v strategiji zunanje politike in gotovo bi država lahko veliko bolj izkoristila moč in vpliv častnih konzulov, akreditiranih v Sloveniji,« meni predsednik SKZ Janez Škrabec. Častni konzuli so bili na to pozicijo imenovani zaradi svojega dela in določenih referenc, številni prihajajo tudi z vodstvenih funkcij vodilnih slovenskih podjetij in dobro poznajo mednarodno okolje.