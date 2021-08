Če bo testiranje obvezno, naj bo brezplačno

V nadaljevanju preberite:

Napoved zdravstva, da naj bi v srednjih šolah tudi za dijake veljal pogoj PCT, če bo država pristala v rdeči fazi, odmeva. Predvsem zaradi pomanjkanja dodatnih informacij – kdo bo pogoje PCT preverjal, na kakšen način in predvsem, kaj bo s tistimi, ki pogoja ne bodo izpolnjevali. Na ministrstvu za izobraževanje napovedujejo, da bodo na ta vprašanja odgovorili v prihodnjih dneh, vlada pa bo odlok, ki ga pripravlja ministrstvo za zdravje, obravnavala prihodnji teden, ko se že začnejo popravni izpiti v srednjih šolah.



Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je ponovil, da je za zadnjo triado osnovnošolcev in srednješolce v začetku šolskega leta predvideno samotestiranje, da pa je ostala odprta tudi možnost uvedbe pogoja PCT za srednje šole. Pogoj PCT bo veljal tudi na fakultetah. Na vprašanje, kako naj bi to preverjali in kdo naj bi to izvajal, je Vindišar odgovoril, da naj bi ob vhodih uredili čitalce QR-kod. Glede nadzora pa je bil jasen: »Ne bomo nastavljali policistov, varnostnikov na vhodih. Vsak od nas se mora zavedati, da če želi vstopiti v predavalnico, učilnico, bolnišnico, zdravstveni dom ali na nogometno tekmo, in je tam zahtevan pogoj PCT, je to treba spoštovati.«