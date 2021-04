Če ima 60 let jutri, je danes še prezgodaj

Danes maturanti

Na Gospodarskem razstavišču vsak dan cepijo od 3000 do 4000 ljudi.

Brez skupnega cepilnega imenika

V ZD Ljubljana so do zdaj aplicirali že okoli 84.000 odmerkov. Foto Blaz Samec

Inšpektorji na delu

Za cepljenje je danes prijavljenih 1250 maturantov.

Spremembe strategije povzročajo nevšečnosti.

Kdaj bomo premagali covid

V zadnjem času je v strategiji cepljenja veliko hitrih sprememb, ki jih zdravstvenim domovom sicer uspe slediti, a z velikim organizacijskim trudom. Najtežje je, ker ministrstva dobivajo navodila v zadnjem trenutku. Za današnje cepljenje maturantov, denimo, so prejeli navodilo šele prejšnji petek ob 14.55. Pisalo je, da se morajo maturanti prijaviti najpozneje do ponedeljka opoldne. Na vrat na nos je bilo treba marsikaj spremeniti.»Povezali smo se s šolami, ker smo mislili, da bo tako kot s hitrimi antigenskimi testi, za katere so prijave zbirale šole. Izvedeli smo, da se morajo maturanti sami prijaviti, zato smo reorganizirali spletno stran za prijave, da so se maturanti sploh lahko vpisali kot maturanti in si s tem zagotovili prednost. Če tega ne bi storili, jih filtri v aplikaciji ne bi zajeli,« je povedala, direktorica največjega zdravstvenega doma v Sloveniji, ZD Ljubljana.»Papir prenese vse, nihče pa se ne zaveda, kaj se s spremembami v strategiji povzroča primarni zdravstveni ravni, kako zelo se je treba prilagajati in koliko vsega je treba razlagati ljudem,« je dodala.Za cepljenje v Ljubljani je prijavljenih 1250 maturantov. Koliko jih bo prišlo, bodo vedeli konec današnjega dne. Tudi nasploh se ljudje prijavijo, nato pa ne pridejo, marsikdo se niti ne odjavi, kar povzroči, da cepivo tisti dan ostane.Ko smo včeraj dopoldne obiskali ZD Ljubljana, so bili ravno sredi organizacije cepljenja za prihodnji teden. Četrtek je namreč dan, ko zdravstveni domovi po vsej državi za prihodnji teden pripravijo poimenski seznam in ga pošljejo NIJZ, ta pa jim pripravi prav toliko odmerkov cepiva. Dopoldne je bilo v spletni aplikaciji ZD prijavljenih 22.638 kandidatov.Ob treh popoldne, ko se bo aplikacija samodejno »zaklenila«, bo začel mleti računalniški program. Skozi svoje filtre bo spustil le tiste, ki bodo ustrezali veljavni vladni strategiji cepljenja. To bodo starejši od 60 let, posebno ranljivi kronični bolniki, zdravstveni delavci, udeleženci olimpijskih in paraolimpijskih iger, maturanti in tisti, ki neposredno sodelujejo pri maturi. Prav tako so na vrsti za drugi odmerek starejši od 70 let, a na NIJZ dopoldne še niso vedeli, kdaj bo cepivo za drugi odmerek na voljo.ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču vsak dan cepi od 3000 do 4000 ljudi. Do zdaj je apliciral že okoli 84.000 odmerkov. Prav toliko ljudi je vpisanih v računalnikih ZD v posebni cepilni aplikaciji.»Največja težava je, ker ni skupne platforme za cepljenje za vso državo, iz katere bi bilo razvidno, kdo je že bil cepljen. Mnogi se prijavijo na dveh mestih: denimo prek šole v Grosupljem, prek svojega zdravnika ali aplikacije v Ljubljani. Imamo primer učitelja, ki se je prišel v nekaj dneh na dveh mestih dvakrat cepit. Tega ne more zdaj nihče zaznati,« je povedala direktorica.Kar 12 na novo zaposlenih v klicnem centru ZD se vsak dan ukvarja z obveščanjem ljudi o njihovih terminih cepljenja. Posebno veliko dela povzroči napačno vpisana telefonska številka. »Takrat iz klicnega centra kličejo izbrane zdravnike, ki morajo poiskati kartoteko pacienta, v kateri je prava številka,« je povedala sogovornica.Vsak dan prihajajo na cepilno mesto inšpektorji, ki nadzirajo, ali kdo ne preskakuje vrstnega reda cepljenja. »Vzamejo nam tri ali štiri ure časa, ko bi morali cepiti,« pravi direktorica.Nadzirajo, ali je res nekdo toliko star, kot mora biti. »Upam, da ne cepite v sredo koga, ki bo imel 60. rojstni dan šele v petek,« pravijo inšpektorji.Pravila so pravila, ljudje pa živa bitja, meni direktorica, in pove primer moža in žene, ki sta želela biti cepljena hkrati, čeprav bo on dopolnil 60 let šele jutri.Direktorica Tonka Poplas Susič poudari, da covida-19 v Sloveniji ne bomo nikoli premagali, če bomo nenehno iskali napake in se medsebojno obtoževali: »Tako kot v najhujših vojnih časih je treba stopiti skupaj, pohvaliti tiste, ki morajo zaradi covida-19 dodatno delati, in ljudi spodbujati k cepljenju.«