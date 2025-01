Če vas boli rama, ne hodite na urgenco

V Zdravstvenem domu Ljubljana so čez vikend opozorili na velik naval na urgenco oziroma ambulante za splošno nujno medicinsko pomoči (SNMP). Obisk je bil tako velik, da so sprožili načrt množične nesreče. Imeli so 212 bolnikov v 24 urah, torej več kot 400 čez vikend. Zdravnik Miran Košir je v kamere povedal, da prihajajo ljudje z bolečinami v križu ali povišano telesno temperaturo, da bi si približno dve tretjini pacientov lahko pomagali doma s preprostimi ukrepi. Skratka, da so v ambulanto splošne nujne medicinske pomoči prišli nenujni primeri.

Ker je pravilih ZZZS pravica do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih, v nasprotnem primeru pa gre za samoplačniško storitev, nas je zanimalo, koliko računov za take samoplačniške storitve je bilo izdanih zadnji vikend, zadnje leto, zadnjih pet let, A kot odgovarjajo v ZD Ljubljana, posebne statistike o tem ne vodijo. So pa na naše novo poizvedovanje odgovorili, da so v soboto bili izdani 4 računi (osebe brez zavarovanja, predpis redne terapije). Zakaj torej nenujnim bolnikom ne zaračunavajo pregledov? »Obremenitve so bile prehude in enostavno po navedbah zdravstvenih delavcev ni bilo možno pregovarjanje z bolniki, ki so bili po dolgem čakanju že v ambulanti ob samem pregledu nastrojeni. Večina bolnikov namreč postane konfliktnih, ko se jih obvesti, da bodo morali pregled plačati. Grozijo s tožbami, odvetniki, da nimajo denarja pri sebi. Bolniki nato grozijo tudi medicinskim sestram in administratorjem.« se glasi odgovor iz ZD Ljubljana.

A kdo presodi, kaj je (ne)nujni obiski urgence? Vsak zdravnik se individualno odloči, komu izdati račun oz. kdaj je obisk nenujen.

FOTO: ZD Ljublajna

Cenik samoplačniških storitev

Cenik samoplačniških storitev v SNMP je objavljen na spletni stran ZD Ljubljana, med nenujne primere pa sodijo:

- Bolečine v križu, brez drugih zapletov (ni težav pri odvajanju blata ali vode,) ob tem pa niso vzeli analgetika;

- Bolečina v žrelu in izcedek iz nosu;

- Nekaj ur trajajoča povišana telesna temperatura, oseba pa ni vzela antipiretika;

- Zahteve za izdajo napotnic za določene preglede, za katere bolnik meni, da jih potrebuje;

- Zahteve za predpis redne terapije, ker jo je bolnikom zmanjkalo;

- Drugo mnenje zdravnika;

- Prevezi ran (zunaj dežurne službe, npr. ob 3 ponoči);

- Kronične bolečine (rama, vrat, križ, koleno, kolk) ob tem, da so bolniki že v diagnostičnem postopku, z obiskom urgence pa želijo pospešiti svojo obravnavo;

- Bruhanje in/ali driska po zaužitju pokvarjene hrane;

- Zahteva za odprtje bolniškega staleža (na urgenci tega ne morejo narediti).

V ZD Ljubljana o nadalnih ukrepih glede gneče na urgenci še vedno vse paciente prosijo, da se na splošno nujno medicinsko pomoč obračajo le v primeru nujnih stanj. Za vse druge primere pa naj obiščejo svojega izbranega osebnega zdravnika, v primeru njihove odsotnosti pa nadomestne zdravnike v enotah ZD Ljubljana oz. dodatne ambulante družinske medicine (nekdanje ambulante za neopredeljene zavarovane osebe).