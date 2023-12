Cene košarice so se znižale, projekt bodo nadaljevali tudi prihodnje leto

Cene prehranskih proizvodov za osnovno košarico s 15 skupinami živil bodo spremljali tudi v prihodnjem letu, saj je projekt dosegel namen: cene so se precej znižale, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Eva Knez. Na ministrstvu so zadovoljni tudi, da so z rednim spremljanjem in primerjavo najcenejših živil v košaricah pri trgovcih dosegli, da so tudi sami vedno ponudili eno živilo znotraj popisane skupine živil, ki je bilo cenovno zelo ugodno.

Popise bodo prihodnje leto izmenično izvajali po vseh večjih mestih v Sloveniji in ne zgolj v ljubljanski regiji. Ne bodo pa nadaljevali popisa razširjene košarice 28 živil.

Znotraj spremljanje košarice 15 osnovnih skupin živil so popisovalci popisovali vse izdelke, ki so bili znotraj teh skupin na voljo pri trgovcih. Načeloma so vsakih 14 dni popisali približno 500 izdelkov, znotraj teh izdelkov pa je najcenejši izdelek padel v najcenejšo košarico, je pojasnila generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo na MKGP Ana Le Marechal Kolar.

Na ministrstvu so izvedli dva postopka popisa pri šestih trgovcih, prvi je potekal med septembrom 2022 in marcem 2023, drugi pa med junijem in decembrom 2023, ko so izvajali tudi popis razširjene košarice 28 živil.

Zadnji popis je bil izveden 4. decembra. Povprečna cena košarice najcenejših živil je ob zadnjem popisu znašala 20,43 evra, na začetku popisa pa 49,90 evra. »Osnovna košarica se je s tem znižala za 59 odstotkov,« je poudarila Le Marechal Kolar.

Več tudi slovenskih izdelkov

Poleg cen so spremljali tudi poreklo izdelkov v najcenejši košarici in poreklo vseh popisanih živil. »V najcenejši košarici ugotavljamo, da ima največ izdelkov slovenskega porekla trgovec Tuš, deset. Mercator in Lidl ponujata osem izdelkov slovenskega porekla, Eurospin, Hofer in Spar pa ponujajo sedem izdelkov,« je spomnila na zadnje rezultate.

Inflacija je letos v primerjavi z lanskim letom precej nižja, k temu so prispevale tudi nižje cene hrane. Lani je rast cen hrane k inflaciji prispevala 2,9 odstotne točke, letos pa 0,7 odstotne točke. Na ministrstvu so naredili tudi primerjavo, vezano na inflacijo v času, ko je trajal popis, med septembrom 2022 in predzadnjim popisom letos. »V tem obdobju so se cene hrane dvignile za 9,2 odstotka, naša košarica najcenejših izdelkov pa se je pocenila za 54,4 odstotka,« je dejala.

Kot je še pojasnila Le Marechal Kolar, so za oba popisa namenili približno 133.000 evrov. Drugi popis je bil vreden 74.000 evrov z DDV, v prvem obdobju pa je bila vrednost popisa okoli 50.000 evrov z DDV. Za nadaljevanje projekta že pripravljajo razpis, v katerega bo poleg popisa vključeno tudi vzdrževanje spletne strani. Po njihovih ocenah bo vreden med 120.000 in 130.000 evrov.