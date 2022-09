V Istri je kupcev več, kot je nepremičnin

»V slovenskem delu Istre je kupcev veliko več, kot je na trgu nepremičnin, zato o ohlajanju prodaje ali nižanju cen ni mogoče govoriti. Nasprotno, pohlepneži ponujajo nekatera stanovanja v Portorožu celo po 8000 evrov za kvadratni meter, kar je zdaj pretirano visoka cena.« S temi besedami je položaj nepremičninskega trga v Istri opisal lastnik Obala nepremičnin Branko Lončar in dodal, da je veliko več posrednikov prodaje nepremičnin, hkrati pa je stanovanj in gradbenih parcel na trgu premalo.

»Če kdo misli, da se bodo cene nepremičnin v Istri znižale še letos ali spomladi prihodnje leto, se krepko moti, pa naj se v svetovnem gospodarstvu dogajajo še tako velike spremembe. Tukajšnji trg je premajhen, da bi lahko vlekli vzporednice. Ko se je zgodila finančna kriza med letoma 2008 in 2010, se je to na nepremičninskem trgu poznalo šele od leta 2014 do 2018. Tisti, ki je tedaj v izolskih Livadah kupil stanovanje s 60 kvadratnimi metri za 130.000 evrov, ga lahko zdaj proda za 260.000 evrov oziroma v Nokturnu nad Koprom 100 kvadratnih metrov po 230.000 zdaj za 460.000. Gre za majhen, mlad in zelo poseben trg,« je pojasnil Lončar in ugovarjal, da bi bile nekajodstotne obrestne mere lahko velika ovira za kupce, saj so pred desetletjem vsi bili vajeni veliko več kot triodstotnih bančnih obresti. Če bo res kriza, bodo prodajali samo tisti, ki bodo nujno morali, sicer bodo po starih izkušnjah počakali kakšno leto, saj se cene po krizi le še povečajo.

Nepremičninarji v Istri se spoprijemajo s pičlo ponudbo. »Cene zazidljivih zemljišč se razlikujejo od hriba do hriba, od lege, od dostopnosti in opremljenosti zemljišča, zato se razlikujejo od primera do primera,« je dejal naš sogovornik in dodal, da skušajo prodajalci kljub razlikam na terenu doseči izenačene cene in nekateri nočejo upoštevati, da so razlike med Portorožem in zaselki nad obmorskimi mesti, denimo.

Dober kazalnik razmer so prodaje nepremičnin na dražbah, ki jih pripravljajo občine. Izolska je pred dnevi izpeljala dražbo sedmih nepremičnin in z njimi namesto pričakovanih 3,38 milijona iztržila 3,96 milijona evrov. Hotel Delfin je kupil parcelo velikosti 2542 kvadratnih metrov za 889.000 ali 350 evrov na kvadratni meter, vendar zanjo še ni sprejet OPN, prav tako ne OPPN. Na njem namerava dograditi dodatne hotelske ­zmogljivosti.

Zazidljive parcele v vasi Šared na Izolo, v Šaredu. Foto Uroš Hočevar

Dosežene cene

na dražbah niso realne

Manjšo parcelo z Malije so prodali zasebniku za povečanje svojega zemljišča, preostalih pet parcel pa so prodali na zazidljivem območju vasi Šared, od koder se ponuja lep razgled na Izolo ter Tržaški zaliv in kjer je občina letos sprejela prostorski načrt. Parcele velikosti od 1087 do 1451 kvadratnih metrov so prodali od 520.000 do 751.000 evrov. Dosežena cena je bila od 415 do 530 evrov za kvadratni meter. Vseh pet parcel je kupil slovenski podjetnik Matjaž Cerjak s povezanimi tremi podjetji BRDS, Brusnica in K66. BRDS je povezan z ruskim kapitalom oziroma podjetjem Lesnep, ki je načrtovalo stanovanjsko sosesko Regentov kvart v Ljubljani. S tako premožnimi kupci zasebniki težko tekmujejo, zato nepremičninarji opozarjajo, da dosežene cene s takšnih dražb niso najbolj realne.

3,96 mio € je izolska občina pred dnevi iztržila z dražbo sedmih nepremičnin

Tudi parcela za gradnjo hiš in blokov soseske Sončne vile na Belem Križu nad Portorožem je bila težko dostopna za posameznega kupca. Od družbe Ceeref naložbe (v lasti Igorja Laha) sta jo kupila Marko Lukić iz Lumar naložbe in Gašpar Gašpar Mišič iz podjetja Gasspar naložbe. Za parcelo velikosti 12.000 kvadratnih metrov sta odštela približno 6 milijonov evrov ali 490 evrov za kvadratni meter, kar je precej ugodneje od pravkar doseženih cen na Šaredu, še posebej, če upoštevamo, da velja Beli Križ za prestižnejšo lokacijo od Šareda. Cenilec izolske občine je za Šared postavil izklicno ceno 350 evrov, dosegli pa so več kot 500 evrov za kvadratni meter sorazmerno velikih parcel. Občina Izola je dodobra povečala proračun in bo s 4 milijoni v naslednjih mesecih lepo zaokrožila kakih pet ali šest županovih projektov. Ima pa Izola na Šaredu še kar nekaj podobnih parcel, ki jih bodo prodajali po potrebi v prihodnjih letih, lahko razumemo iz razlage sedanjega župana Danila Markočiča.

Dobre, takoj zazidljive parcele v slovenski Istri dosežejo najmanj 400 evrov za kvadratni meter. Če prodajalci v Portorožu oblikujejo najvišje cene celo po 8000 evrov na kvadratni meter, dosegajo boljša stanovanja v lucijskih blokih od 3600 do 4000, slabša v blokih v Luciji pa od 3000 do 3500 evrov za kvadratni meter. Primerljive so tudi cene v starem Piranu, Izoli in celo Kopru.