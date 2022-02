9.30 V soboto potrdili 4257 okužb s koronavirusom

V soboto so ob 1196 PCR-testih in 68.486 hitrih antigenskih testih potrdili 4257 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 145.272 primerov aktivnih okužb, kar je 9582 manj kot dan prej.

V soboto so zabeležili 3073 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 7549, kar je 460 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 6888 oziroma 455 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.262.794 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.215.850.

8.30 Cepivo Novavax v Sloveniji predvidoma v drugi polovici februarja

Prve dobave cepiva proti covidu-19 podjetja Novavax bodo v Slovenijo predvidoma prispele v tretjem tednu februarja, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. Po njihovih navedbah naj bi prva pošiljka vsebovala 35.000 odmerkov cepiva. Slovenija bo skupaj v prvem četrtletju predvidoma prejela 102.000 odmerkov, v drugem pa 100.000.

Cepivo naj bi se, tako ministrstvo, začelo uporabljati takoj, ko bo na voljo, in sicer skladno z navodili in priporočili za cepljenje proti covidu-19, ki jih izdaja NIJZ.

Kot je razvidno iz zapisnika zadnjega sestanka posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ z začetka januarja, skupina cepiva še ni umestila med priporočila za cepljenje. To bo storila, ko bo cepivo na voljo v Sloveniji, so zapisali. Ob tem so navedli, da je cepivo odobreno le za osnovno cepljenje polnoletnih oseb z dvema odmerkoma v razmaku vsaj treh tednov.

Člani skupini so takrat za to cepivo predlagali tudi pripravo odmevnejše promocijske kampanje. Vodja skupine Bojana Beović je pozneje pojasnila, da bi lahko dostopnost cepiva Novavax vodila v povečanje zanimanja za cepljenje, saj je zasnovano na tehnologiji, ki je v uporabi že dlje časa.

Pogodbo s podjetjem je v imenu držav članic podpisala EU, so spomnili na ministrstvu in dodali, da je bila vrednost naročila označena kot zaupna, zato cena naročenih odmerkov za Slovenijo ni znana.