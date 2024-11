Letos v Sloveniji 36 novih diagnoz hiva, dve manj kot lani

Letošnje geslo ob svetovnem dnevu aidsa, ki ga 1. decembra zaznamujemo po vsem svetu, se glasi »Moje zdravje, moja izbira, moja pravica«. Slovenija spada med države z eno najnižjih stopenj epidemije hiva v Evropi. Kljub temu moramo v prihodnosti poseben poudarek nameniti boljšemu preprečevanju okužbe in zgodnjemu odkrivanju te bolezni.

Prof. dr. Irena Klavs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je navedla naslednje podatke za letošnje leto: »Do vključno 20. novembra smo potrdili 36 novih diagnoz, kar je dve manj kot v celotnem lanskem letu. Najpogostejši način prenosa še vedno predstavljajo nezaščiteni spolni odnosi. Največ novih okužb, 19, smo potrdili med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, vendar je to za zdaj devet primerov manj, kot smo jih potrdili v celotnem letu 2023.«

Klavsova dodaja, da se je šest od osmih na novo diagnosticiranih žensk najverjetneje okužilo s heteroseksualnimi spolnimi odnosi, medtem ko za preostali dve ženski vira okužbe ni bilo mogoče opredeliti. Prav tako letos ni bilo novih diagnoz med uporabniki drog, nosečnicami in otroki.

Irena Klavs je soavtorica knjige Spolno življenje v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Lahko smo zadovoljni, ker nam relativno dobro uspeva preprečevati in obvladovati okužbo s hivom,« je dejala Klavsova. Na NIJZ ocenjujejo, da več kot 90 odstotkov tistih z znano okužbo prejema učinkovito protiretrovirusno terapijo in ne morejo okužiti drugih.

Okužbe lahko dobro zdravimo in tudi pozdravimo

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana poudarjajo, da lahko kljub okužbi s hivom ob pravočasnem in rednem zdravljenju ljudje še vedno živijo polno in kakovostno življenje. Preventivne storitve, kot sta predizpostavitvena (PrEP) in poizpostavitvena profilaksa (PEP) ter testiranje v skupnosti (npr. med uporabniki drog, spolni delavci, migranti itd.) so zelo dobro dostopne strategije.

»Vse omenjeno je še vedno premalo poznano tudi v zdravstvenih ustanovah, kar včasih povzroča nepotrebno stisko pri pacientih, tudi stigmo in tudi diskriminacijo, ki ju moramo odpraviti,« je poudaril prof. dr. Janez Tomažič.

Infektolog Janez Tomažič poudarja, da učinkovito zdravljenje hiva v veliki meri preprečuje tudi druge načine prenosa okužbe. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Prof. dr. Mojca Matičič je dodala: »Različne spolno prenosljive okužbe lahko dobro zdravimo in tudi pozdravimo, če jih odkrijemo dovolj zgodaj. Neodkrite in nezdravljene pa lahko povzročijo resne zdravstvene težave, kot sta rak ali neplodnost.«

Poziv k solidarnosti in spoštovanju

Člani komisije za aids pri ministrstvu za zdravje poudarjajo, da neenakosti, stigma, diskriminacija in slaba informiranost ostajajo glavne ovire za uspešnejšo zajezitev epidemije hiva, ki je v svetu leta 2023 potrdila že 39,9 milijona okužb, od tega 1,3 milijona novih in 630.000 smrti, zato poudarjajo pomen spoštovanja človekovih pravic in pozivajo k solidarnosti z osebami, ki živijo s hivom.

Simon Kovačič z Združenja DrogArt je dejal, da se bo z 29. novembrom znova odprl Muzej spolno prenosljivih okužb, ki je oblikovan kot izkustveno-razstavni prostor, k obisku pa želijo privabiti predvsem mlade.

V Sloveniji je dostopno tudi preventivno cepljenje proti okužbi s HPV, hepatitisu B, hepatitisu A ter proti mpoxu, namenjeno moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, testiranje proti omenjenim virusom in boleznim pa je na voljo tudi pri izbranem osebnem zdravniku.