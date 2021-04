Ključni poudarki dneva V Sloveniji včeraj 807 novih okužb.

J. T.



S prvim odmerkom cepiva je cepljeno več kot 409 tisoč prebivalcev. FOTO: Leon Vidic/Delo.

8.10 V Bogoti prepovedali tekme pokala libertadores

6.00 V sredo bodo ukinjene kontrolne točke na severni in zahodni meji

Sledilnik Covid 19 za spremljanje podatkov o širjenju koronavirusa poroča, da so v ponedeljek v Sloveniji odkrili 807 novih okužb. Opravili so 3.653 PCR testov, tako je delež okuženih znašal 22,1 odstotka. Zraven so opravili še 31.119 hitrih testov.Umrlo je sedem oseb. Hospitaliziranih je 643 ljudi, od tega na intenzivni negi 158 ljudi. Trenutno je v Sloveniji 10.119 ljudi z dejavno okužbo, sedemdnevno povprečje okužb pa je 703,6.Slovenski športniki, kandidati za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, bodo v petek cepljeni proti covidu-19, so danes sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ta je že dlje časa pozival k čim prejšnjem cepljenju nastopajočih v Tokiu.S prvim odmerkom cepiva je cepljeno več kot 409 tisoč prebivalcev, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. To pomeni, da je prvi odmerek, ki nudi delno zaščito prejelo 19,4 odstotka prebivalstva oziroma slaba petina. Drugi odmerek, ki nudi zaščito, je prejelo 175.540 prebivalcev oziroma 8,4 odstotka vseh. Cepljenje bo dobili pospešek v sredo, četrtek in petek, ko bodo po napovedih cepljeni vsi prijavljeni na cepljenje starejši od 60 let. Po naši oceni bi bilo do prvega maja lahko cepljeno s prvim odmerkom približno 460 tisoč prebivalcev.V kolumbijski Bogoti so zaradi resnega poslabšanja zdravstvenih razmer in strožjih ukrepov v boju s pandemijo novega koronavirusa prepovedali za ta teden predvidene mednarodne nogometne tekme, tudi v pokalu libertadores, južnoameriški različici lige prvakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer tako ne bo dveh tekem, v pokalu libertadores bi se morala v sredo meriti Santa Fe Bogota in brazilski Fluminense, v nekoliko manj prestižnem južnoameriškem pokalu, primerljivem s tekmovanjem v evropski ligi, pa ne bo tekme med La Equidadom in venezuelsko Araguo.Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela spremembe odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covida-19, s katerimi se v sredo ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo. Odlok bo v veljavi do vključno 9. maja, so sporočili z urada vlade za informiranje. Kot so ob tem še sporočili, se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo, na meji z Madžarsko pa ostajajo.