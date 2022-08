Cerkvene spletke od Sajeta do Rodeta

V javnost je prišla informacija, da ustrezni državni organi preiskujejo, kako je novomeški škof Andrej Saje izpolnjeval svoje davčne obveznosti, preiskavo pa naj bi sprožila anonimna prijava, je spomnil Ali Žerdin. Opozoril je, da je Saje prvi človek Slovenske škofovske konference (v nadaljevanju Konference), izobraženec in pravnik. Saje se je na prijavo že odzval in zagotovil, da ni storil kaznivega dejanja davčne utaje, saj se ta kot taka klasificira šele pri večjih zneskih, je povzel Žerdin.

Janez Markeš meni, da je v primeru anonimne prijave predsednika Konference treba pogledati predvsem, kdo na tej funkciji ni, pa bi želel biti. Mediji, ki so blizu Cerkvi, so enoglasno obsodili prijavo zoper škofa in zapisali, da gre za poskus levice, da bi diskreditirala cerkev, je odzive opisal Markeš, meneč, da je zelo jasno, da to ni res in da je prijava očitno prišla iz notranjih cerkvenih krogov.

Saje je leta 2019, ko se je začelo gibanje proti spolnim zlorabam v cerkvi Dovolj.je, javno branil molk Cerkve glede zlorab, je spomnil Markeš, vendar pa je po tem, ko je postal predsednik Konference, svoje stališče obrnil in ga uskladil s politiko Vatikana. Na Sajeta je v tem primeru treba gledati kot na funkcijo, ki jo zavzema in kot predsednik Konference je gotovo tarča napada, je prepričan Markeš, ki opozarja, da je ta ovadba verjetno napihnjena in da bi podobne grehe verjetno našli pri polovici duhovščine. Govori se, da bi lahko bil naslednji na udaru celjski škof Matjaž Milan, je opozoril Markeš, ki meni, da gre za notranje boje v katoliški Cerkvi, »ultimativno gre za obračun s samim papežem«.

Žerdin je opozoril, da je v intervjuju za Mladino kardinal Franc Rode pred kratkim izrazil globoko zavračanje papeža Frančiška. »Niti ne med vrsticami mu očita, da je slabo izobražen in da ne vabi na kosila,« je spomnil Žerdin. Markeš se strinja, da Rode ni skrival svoje antipatije do papeža in se spustil vulgarno nizko, ko je papeža predstavil kot intelektualno inferiornega.

Markeš meni, da je prav papež Frančišek naredil za cerkvenost več, kot vsi papeži 20. stoletja. Njegova revolucionarnost je, da se je Cerkev nehala z zamudo odzivati na globalizacijo, kolonializacijo, rasizem in tako dalje, temveč je prvič v stoletjih obrnil trend in revolucioniral pristop Cerkve, da gleda na človeka kot človeka ne glede na kontinent, raso in premoženje. Medtem pa kardinal Rode v intervjuju sporoča, da je Cerkev Cerkev aristokracije, ki se ne sramuje simbolov, kot so gradovi in plemiški naslovi. »Ta intervju izraža zagrenjenost in kaže na to, kakšni boji se ta trenutek bijejo v kuriji, z reformami, ki jih papež poskuša uvesti bolj ali manj uspešno,« je dejal Markeš, ki zaradi tega meni, da je trenutno dogajanje v slovenski Cerkvi zelo premišljeno, spletkarsko in odraža boje v Vatikanu.