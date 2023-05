Češki kirurg Gebauer si ne predstavlja vrnitve v UKC Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Roman Gebauer je od maja leta 2018 v Sloveniji opravljal najzahtevnejše operacije na otroških srcih in ob tem izšolal domačega kirurga Miha Weissa. Na to, da bomo dobili domačega strokovnjaka na tem področju, je Slovenija čakala 16 let. Tik pred dokončnim ciljem, ki bi ga dosegli z delujočim centrom za obravnavo otrok s s prirojenimi srčnimi napakami, je z UKC sodelovanje najprej prekinil Gebauer, v torek pa je odpoved delovnega razmerja podal še Weiss.

Gebauer je za Delo iz Afrike, kjer je na dobrodelni misiji povedal, da si vrnitve v UKC ne predstavlja. V nadaljevanju pišemo, kateri dve vprašanji se mu zdita pomembni.