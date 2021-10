Covid-19 v Latinski Ameriki vzel 1,5 milijona življenj

8.55 Samo v Braziliji je pandemija novega koronavirusa terjala več kot 600.000 življenj



Število smrti zaradi covida-19 je v regiji Latinske Amerike in Karibov po uradnih podatkih preseglo 1,5 milijona. Samo v Braziliji, največji latinskoameriški državi, je pandemija novega koronavirusa terjala več kot 600.000 življenj. Po štetju, ki temelji na uradnih podatkih posameznih držav, je število mrtvih zaradi covida-19 v Latinski Ameriki v petek naraslo na najmanj 1.500.350. Doslej so tam potrdili več kot 45 milijonov okužb.



V Braziliji je medtem število smrtnih žrtev pandemije preseglo 600.000. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so jih do petka našteli 600.425. Več so jih doslej potrdili le v ZDA. Po zelo počasnem začetku je v tej državi z 210 milijoni prebivalcev kampanja cepljenja proti covidu-19 vse bolj uspešna in doslej je bilo v celoti cepljenih 45 odstotkov odraslih. Braziliji po številu mrtvih v regiji sledijo Mehika, Peru, Kolumbija in Argentina. Peru beleži največ smrti zaradi covida-19 glede na število prebivalcev - 605 smrti na 100.000 prebivalcev. Po vsem svetu je pandemija doslej terjala več kot 4,8 milijona življenj, potrjenih pa je bilo več kot 237 milijonov okužb.

